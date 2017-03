Sẽ xử lý thuê bao trả trước đăng ký sai quy định

Theo báo Tin Tức, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Công an TP Hà Nội chuẩn bị rà soát dữ liệu thông tin thuê bao trả trước sử dụng chứng minh thư do Công an Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM cấp.

Việc rà soát nhằm xử lý các thuê bao sử dụng chứng minh thư không đúng để đăng ký thuê bao. Theo Vụ Viễn thông, tính đến tháng 12-2009, 100% số thuê bao trả trước đã hoàn thành việc đăng ký thông tin cá nhân theo quy định với gần 138 triệu thuê bao của bảy mạng di động. Tuy nhiên khi kiểm tra, Bộ TT&TT phát hiện nhiều sai phạm về quản lý thuê bao trả trước. Cụ thể, việc lưu trữ bản khai tại các điểm giao dịch của một số doanh nghiệp không thực hiện nghiêm hoặc cố tình không thực hiện. Bộ TT&TTđề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về chứng minh thư thống nhất trong cả nước và sớm kết nối với cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp để phục vụ việc rà soát số liệu thông tin thuê bao. TTX