Sếp doanh nghiệp nhà nước đi xe 4,2 tỉ đồng

* Chuyển công an điều tra vụ bí thư xã chạy 2 ôtô nhập lậu



Chiếc xe ông Vận đang sử dụng có trị giá lên tới hơn 4,2 tỉ đồng.Theo hồ sơ, xe này được Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp đăng ký ngày 4-7-2011, biển số 72A-010.06, do VMS - South đứng tên. Theo hóa đơn do Công ty cổ phần dịch vụ ôtô Hàng Xanh (P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) xuất ngày 30-6-2011 cho khách hàng là “Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam”, xe mà ông Vận đang sử dụng là Mercedes S300, màu đen, có giá 4.206.480.000 đồng (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, tương đương 204.000 USD), mới 100% và được sản xuất năm 2011.



Sáng 5-6, PV đã trao đổi với ông Phạm Đình Vận xung quanh việc mua và sử dụng chiếc xe trên. Ông Vận thừa nhận VMS - South 100% vốn nhà nước, làm nhiệm vụ công ích. Tuy nhiên, ông Vận lý giải: “Tiền dùng mua xe này là tiền làm ra từ các nguồn sản xuất khác, không dùng vốn nhà nước để mua nên tôi nghĩ mua như vậy không ảnh hưởng gì”.



Về mục đích mua xe, ông Vận cho biết mua để làm ăn, phục vụ sản xuất, kinh doanh bên ngoài vì “có xe để anh em đi ký hợp đồng có khí thế một tí. Bởi vì mình làm ăn với các đơn vị bên ngoài giàu có nên cố sắm một cái”.Ông Vận cũng nhìn nhận rằng “theo tiêu chuẩn (VMS - South) không được mua chiếc xe trị giá tiền tỉ như trên” và ông bày tỏ: “Nếu cảm thấy không đúng với chủ trương chính sách thì tôi sẽ bán chiếc xe này để thu hồi vốn”.



Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực từ ngày 1-3-2011: đối với nhiều chức danh, trong đó có chức danh chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc công ty mẹ do bộ, cơ quan ngang bộ thành lập, bổ nhiệm (như ông Phạm Đình Vận - PV), ôtô bố trí đi công tác (không bố trí xe đưa từ nơi ở đến nơi làm việc) mức tối đa chỉ 720 triệu đồng/xe; ôtô phục vụ công tác chung, phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được trang bị với giá mua tối đa cũng không vượt quá 720 triệu đồng/xe.



* Ngày 5-6, ông Văn Bá Mai, trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết đã xác minh xong vụ hai ôtô mang biển số mà bí thư xã Bình Ninh Cao Văn Thê sử dụng.Theo đó, hai chiếc xe Lexus và Toyota RAV4 mang biển số Campuchia mà ông Thê sử dụng đi làm thời gian qua là của ông Lên (quốc tịch Campuchia).



Ông Lên và ông Nguyễn Văn Ngọt ở tỉnh An Giang dùng hai chiếc xe này gán nợ mua heo của ông Thê khoảng 1,6 tỉ đồng. Do vụ việc có yếu tố nước ngoài nên công an huyện chuyển hồ sơ và hai chiếc xe nói trên cho Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý.



Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang, hiện cơ quan này đã hoàn tất việc thẩm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của ông Cao Văn Thê.



Thông tin ban đầu cho biết ông Thê có một số vi phạm là: đi nước ngoài không báo cáo tổ chức, kê khai tài sản không trung thực và vi phạm đạo đức lối sống của đảng viên. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiến hành các bước xử lý kỷ luật ông Thê trong tháng 6-2012 này.



Theo V.TR. - ĐÔNG HÀ (TTO)