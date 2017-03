Sét đánh 3 người chết và bị thương

3 nạn nhân gồm: em Võ Văn Duy (18 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Phú Vang), ông Võ Thuẩn (55 tuổi - bố em Duy), ông Đinh Như Dũng (52 tuổi, cả ba đều trú ở thôn Di Đông, xã Phú Hồ).

Tại xã Phú Hồ, do ảnh hưởng của bão Knock - Ten nên những ngày qua đã có mưa vừa đến rất to tại địa bàn. Khoảng 15h30 phút chiều 1/8, do gặp phải cơn mưa dông to, nhóm 3 người đã đi nhanh từ nghĩa trang xã về nhà, đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Di Đông thì bị sét đánh trúng cả 3.

Em Duy đã bị tử vong tại chỗ, hai ông Thuẩn và Dũng bị thương nhẹ. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình. Mỗi gia đình bị nạn được hỗ trợ 20kg gạo. Riêng gia đình em Duy được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng để lo hậu sự cho em.

Theo Đại Dương (Dân trí)