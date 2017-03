Sếu non về Tràm Chim

Theo ông Hùng, các thống kê khoa học cho thấy tỉ lệ tăng trưởng của sếu đầu đỏ khoảng 7%/năm. Do đó, sự hiện diện của 15 con sếu non (hơn 20%) cho thấy đàn sếu này có khả năng hơn 200 con.



Tuy nhiên phải chờ đến sau ngày 15-4, thời điểm sếu về nhiều nhất, mới đếm chính xác được số lượng. Nguyên nhân sếu về Tràm Chim ngày càng nhiều là do môi trường được cải thiện tốt sau cháy rừng.





Theo T.TÚ - N.HẬU (TTO)