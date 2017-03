"Shop người lớn", khách hàng toàn tuổi "teen"

Một shop nhiều khách teen.

Cả chủ cả khách đều rất "teen"

"Shop" người lớn nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại (Đà Nẵng) thoạt nhìn không có gì gây chú ý đáng kể ngoài biển hiệu to khủng đập vào mắt người qua đường và "công khai" các mặt hàng dùng trong chốn phòng the được bày bán.

Đứng sau các lồng tủ kính chủ yếu bày biện các hộp đựng bao cao su các loại là một ông chủ trẻ, thậm chí rất "teen" nhưng tỏ ra am hiểu và nhiệt tình tư vấn khách hàng các loại hàng "độc" để ở các ngăn tủ phía trong.

Chủ cửa hiệu lại tỏ ra tinh tế hiểu ý "người có hoàn cảnh khó nói" giới thiệu: "Ở đây, bọn em có cả loại hỗ trợ rất hữu hiệu. Giá hơi cao một chút nhưng hàng Thái cao cấp chính hiệu".



Càng nhìn các mặt hàng lấy ra từ các tủ phía bên trong cửa hàng càng hãi hùng. Chưa kể đến những mặt hàng được bày bán ở đây với những tên gọi và công dụng không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt.

Điều đáng lưu tâm ở đây không chỉ người bán hàng mà hầu hết khách hàng theo chúng tôi quan sát đều còn khá "teen". Trong khi những người lớn hiếu kỳ nhìn xem tấm biển hiệu rồi lắc đầu chạy xe đi tiếp thì những cô cậu tuổi "teen" lại rất tự tin bước vào cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng dành cho người lớn, thậm chí có vị khách trẻ tỏ ra khá sành sỏi các mặt hàng ở đây.

Thật giả khôn lường

Một điều đáng nói nữa là không ai dám đảm bảo chất lượng của những món hàng được giới thiệu là làm tăng chất lượng cuộc sống như cách nói hoa mỹ của những chủ hàng chúng tôi gặp ở các cửa hàng chuyên kinh doanh các dụng cụ dùng trong chốn phòng the.



Chủ hàng nói chắc như đinh đóng cột là hàng cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản lại được dán những nhãn mác không rõ ràng xuất xứ, bề ngoài không khác mấy các món đồ chơi làm bằng nhựa của Trung Quốc.



Còn những món tạo hình các cơ quan giới tính đặc biệt dùng cho người đồng tính thì chỉ mới xem thoáng qua đã đủ rùng mình.

Không ai dám đảm bảo chất lượng thực sự của những món dụng cụ người lớn được hét giá tiền trăm, thậm chí có món được chào giá hơn 1 triệu đồng thì lại không khác mấy với các loại mà theo thông tin chúng tôi được biết được bày bán tràn lan ở các chợ cửa khẩu với giá "rẻ như bèo".

Một bác sĩ sản khoa đã cho biết từng xử lý trường hợp cấp cứu tháo gỡ dụng cụ phòng the ra khỏi người bệnh nhân. Nhiều "thượng đế" đã phải rỉ tai bác sĩ nỗi khốn khổ vì dị ứng gel bôi trơn dỏm và "tai nạn" sau các vụ sử dụng "đồ chơi"...

Chúng tôi đặt vấn đề ai kiểm định chất lượng các mặt hàng chuyên dùng chốn phòng the đảm bảo an toàn sức khỏe người dùng nhận được câu trả lời của một chuyên viên y tế "thật giả khôn lường. Không thể kiểm soát hết. Nhất là những mặt hàng này không do ngành y tế trong nước cấp phép sản xuất nên không có chức năng quản lý".

Theo CAND, VNN