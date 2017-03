Siêu dự án Công viên Sài Gòn Safari ‘đắp chiếu’

“Sài Gòn Safari chậm không phải do Thảo Cầm viên” Ông Phan Văn Tân, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn, nói với Pháp Luật TP.HCM: “Dự án gặp vướng mắc lớn nhất là việc bồi thường, thu hồi đất. Chúng tôi đã gửi cả trăm công văn đề nghị huyện Củ Chi hỗ trợ, sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa xong”. . Trước các vướng mắc này, Thảo Cầm viên đã tham gia tháo gỡ ra sao? + Dự kiến trong tuần này, Thảo Cầm viên sẽ làm việc với UBND huyện Củ Chi về vấn đề này. Trước đó, năm 2015 UBND TP giao Thanh tra TP lập tổ công tác liên ngành tiếp người dân và đã có kết luận. Theo tôi được biết thì UBND TP giao huyện Củ Chi xác định lại cho đúng loại đất, đơn giá bồi thường. Cũng trong năm 2015, UBND TP chỉ đạo huyện Củ Chi làm xong khu tái định cư nhưng huyện vẫn chưa thực hiện được vì người dân cho rằng chưa giải quyết xong chuyện bồi thường nên ngăn cản. . Như vậy liệu đến bao giờ dự án Công viên Sài Gòn Safari mới được xây dựng? + Ở dự án này còn vướng mắc về việc quy hoạch 1/2000. Giá thuê đơn vị nước ngoài lập cao hơn khung giá cho phép. UBND TP đã ba lần gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng nhưng chưa giải quyết xong. Vì vậy việc xây dựng công viên này nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều cơ quan khác chứ không phải do Thảo Cầm viên Sài Gòn. . Có thông tin cho rằng Saigon Tourist, Bến Thành Tourist, thậm chí Vinpearl sẽ tham gia đầu tư vào dự án, thực hư thế nào, thưa ông? + Chúng tôi chưa nghe thông tin việc Vinpearl đầu tư vào dự án và việc chọn nhà đầu tư nào là do UBND TP quyết định. . Ở Phú Quốc và Long An đều có safari. Vậy Sài Gòn Safari ra đời sau sẽ có điểm gì độc đáo hơn để cạnh tranh? + Trong thiết kế trước đây, chưa chính thức, Sài Gòn Safari sẽ có tuyến đi thuyền dọc sông Mê Kông. Chúng tôi cũng đã tham khảo nhiều mô hình Safari Thái Lan, Singapore... Mỗi cái safari có những điểm thu hút riêng. Safari Sài Gòn có lợi thế như ở ngay TP.HCM, nằm gần địa đạo Củ Chi vốn thu hút khách du lịch. QUỲNH NHƯ Siêu dự án Công viên Safari Dự án Công viên Sài Gòn Safari có tổng mức đầu tư 500 triệu USD, do Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án cách trung tâm TP 50 km, được kỳ vọng sẽ là công viên, khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Công viên này có khu thả thú bán hoang dã được dùng để thả thú đặc trưng các khu vực trên thế giới; khu trưng bày các loài thú đặc trưng của các châu lục... Dự kiến có khoảng 300 loài động vật với khoảng 10.000 con cùng 3.000 loài thực vật, bao gồm cả cây cảnh, cây xanh và dây leo ở công viên này. Theo UBND TP, đối với việc dự án chậm triển khai do đây là dự án có nguồn kinh phí đầu tư lớn, mang tầm quốc gia, quốc tế nên cần nhiều thời gian, lộ trình kêu gọi đầu tư. Tuy vậy, chính quyền địa phương và đơn vị được giao đất thiếu chủ động trong kiểm tra, quản lý và công tác phối hợp không chặt chẽ dẫn đến việc một số hộ dân tái sử dụng đất đã được bồi thường và thu hồi. Trách nhiệm chính thuộc về UBND huyện Củ Chi và UBND xã An Nhơn Tây, xã Phú Mỹ Hưng và lãnh đạo Công ty Thảo Cầm viên Sài Gòn.