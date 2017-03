Siêu máy bay A350 gặp sự cố phải quay lại sân bay Nội Bài

Sau khoảng 40 phút cất cánh, khoang máy bay bị giảm áp suất, mặt nạ dưỡng khí tự động bung ra.



Đánh giá tình huống lúc đó, cơ trưởng chuyến bay đã triển khai xin phép quay lại và hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.



Theo ghi nhận sơ bộ của tổ bay và các nhân viên, không có hành khách bị thương, 1 tiếp viên bị thương nhẹ đã được sơ cứu tại phòng y tế Nội Bài.



Ngay sau đó, toàn bộ hành khách đã được sắp xếp chuyển sang các chuyến bay kế tiếp và đã hạ cánh an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Đây không phải là lần đầu tiên siêu máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines gặp sự cố. Trước đó, ngày 3/1, chuyến bay mang ký hiệu VN18 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khai thác bằng máy bay Airbus A350 từ Paris về Hà Nội cũng đã bị chậm chuyến với thời gian lên tới hơn 48 giờ do bị hỏng động cơ cánh trái.



Máy bay Airbus A350, số đăng ký VN-A887, được VNA đưa vào khai thác từ tháng 9 năm 2015. Lần bảo dưỡng gần nhất là ngày 13/12/2015./.

Theo Vietnam+