Siêu trộm cắp bị tóm

* Nhiều chi nhánh bảo hiểm nhân thọ là nạn nhân

Trung tá Nguyễn Hữu Vượng - Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Đống Đa cho biết, trong các ngày 29 và 31-8-2009, một cô gái khoảng 20-21 tuổi đến Công ty Bảo hiểm Nhân thọ ACE Life (Chi nhánh tại phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa) đề nghị chị T là người quản lý của chi nhánh tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ. Sau khi cô gái này ra khỏi chi nhánh với lý do tìm địa điểm để fax bản minh họa bảo hiểm về cho gia đình tham khảo, đóng góp ý kiến, chị T không thấy vị khách hàng ăn mặc sang trọng, nói năng quý phái quay lại nữa. Sau đó, chị T phát hiện 700 USD và 6,5 triệu đồng để trong ngăn kéo, gần nơi vị khách ban nãy ngồi đã không cánh mà bay.

Nhận được đơn trình báo, các điều tra viên Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Đống Đa đã tập trung truy xét và phát hiện trước đó, vào ngày 20-8-2009, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại chi nhánh Công ty Bảo hiểm nhân thọ ACE life ở phố Kim Mã (Hà Nội). Một cô gái trẻ, ăn mặc khá sang trọng đến đây xin được gặp chị H - Trưởng ban Kinh doanh của chi nhánh công ty. Theo giới thiệu, cô ta sống trong một gia đình có kinh tế gia đình khá giả, bố mẹ kinh doanh khách sạn ở tỉnh Thanh Hóa. Bản thân cô gái đang làm nhân viên kế toán của một doanh nghiệp lớn. Cô gái đề nghị chị H tư vấn cho mình mua bảo hiểm nhân thọ cho các thành viên trong gia đình với mệnh giá lên đến hàng tỷ đồng…

Chị H hẹn khách ngày 21-8-2009 sẽ làm việc cụ thể. Đến hẹn, cô gái tới phòng làm việc của chị H, đưa danh sách tên của mọi người trong gia đình và yêu cầu chị H in bản minh họa việc mua bảo hiểm đối với từng người. Khi chị H in xong, cô gái tiếp tục yêu cầu tăng mệnh giá mua từ 1 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng. Trong lúc chị H lúi húi sửa và in lại bản minh họa việc mua bảo hiểm cho khách, cô ta viện lý do xuống cổng chi nhánh công ty đón chồng lên rồi biến mất. Sau khi phục vụ xong yêu cầu của vị khách, chị H đợi mãi không thấy cô gái quay lại đã sinh nghi, kiểm tra chiếc ví của mình đặt bên bàn làm việc phát hiện bị mất 12 triệu đồng và 300 USD.

Đến ngày 10-11, tại một Công ty Bảo hiểm nhân thọ nằm trên phố Đội Cấn (Hà Nội) xuất hiện một vị khách là nữ giới, ngoại hình trùng khớp với đối tượng nghi vấn đã hoạt động trộm cắp tại các chi nhánh của Công ty Bảo hiểm nhân thọ ACE Life. Thông tin này được cấp báo tới Công an quận Đống Đa và trong khi vị khách đang “yêu cầu” công ty bảo hiểm tư vấn các thủ tục để mua bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá lên tới nhiều tỷ đồng, đã bị lực lượng công an đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Hằng và do kinh tế gia đình khó khăn, bản thân không có việc làm nên từ tháng 5-2009, Hằng đã lên Hà Nội thuê trọ tại phường Phương Mai, quận Đống Đa để kiếm việc làm. Sau khi đi xin việc ở một số nơi không được, Hằng đã nghĩ ra trò vờ đi mua bảo hiểm nhân thọ để lợi dụng sơ hở của nhân viên, người quản lý các chi nhánh công ty rồi hoạt động trộm cắp tài sản.

Hằng còn khai đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp bằng thủ đoạn nêu trên tại chi nhánh các công ty bảo hiểm nhân thọ ở Hà Nội. Ngoài 2 vụ nhằm vào chi nhánh của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ ACE Life, trong 2 ngày 24-9 và 1-10-2009, Hằng đến gặp chị N, nhân viên của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nhân thọ tại đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) nhờ tư vấn mua bảo hiểm và trộm cắp 1 chiếc ví của chị N, bên trong có 1 dây chuyền; 1,2 triệu đồng và một số giấy tờ khác.

Hiện Công an quận Đống Đa đang điều tra mở rộng vụ án. Ai là bị hại trong các vụ trộm cắp tương tự do Trương Thị Hằng gây ra, đề nghị liên hệ Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Đống Đa (ĐT: 04.35148318 hoặc 0932281661, gặp điều tra viên Phan Anh Tú) để giải quyết.

Theo Hà Trang (ANTĐ)