"Siêu trộm" Đà Nẵng tung hoành công sở

Ngày 14-12, Công an TP Đà Nẵng đã họp khẩn cấp sau khi xảy ra liên tục các vụ trộm tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn vào thời điểm cuối năm.

Trộm “xuất quỷ nhập thần”

Đêm 13-12, Cục Hải quan Đà Nẵng (250, Bạch Đằng) bị kẻ gian vào trộm tài sản.Trụ sở Cục là khối nhà bốn tầng rất cao, tường rào chắc chắn với dây thép nhọn và đèn điện thắp sáng. Chưa kể, ngay phía trước cổng có lực lượng bảo vệ túc trực 24/24 giờ.

Một nhân viên Cục Hải quan Đà Nẵng kể lại: “Kẻ trộm đột nhập từ tầng ba trụ sở. Bốn phòng làm việc của lãnh đạo Cục đều bị trộm cạy phá, chưa rõ là đã mất những gì”. Đây là vụ trộm thứ ba xảy ra trong vòng một tháng qua, điều đáng nói là kẻ trộm nhắm vào cơ quan nhà nước và DN để ra tay. Trộm như mọc “cánh” để “bay” vào trụ sở cao tầng, được bảo vệ nghiêm ngặt mà không hề bị phát hiện.

Tối 11-12, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5, trụ sở 77 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng) cũng bị “đạo chích” ghé vào lấy đi một số tài sản (chưa rõ mất bao nhiêu tiền). Trụ sở Cienco 5 cao cả chục tầng và nằm cách trụ sở Công an TP Đà Nẵng không xa. Các bảo vệ Cienco 5 nói rằng không hiểu bằng cách nào trộm lọt được vào tòa nhà này?

Ngoài ra, đêm 11-12, trộm cũng đột nhập vào trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (quận Hải Châu) cạy cửa bốn phòng làm việc, phá két sắt lấy đi hơn 28 triệu đồng.

Thượng tá Trần Phước Hương, Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng, cho biết: “Hiện các vụ trộm đang được cơ quan công an tiến hành điều tra. Lãnh đạo Công an TP đã tiến hành họp khẩn cấp, đề ra các biện pháp phòng ngừa, đồng thời vạch kế hoạch truy tìm thủ phạm các vụ trộm tại công sở và DN trên địa bàn”.

Trấn áp tội phạm để giảm trộm

Cách đây không lâu, tối 15-11, Sở Tài chính TP Đà Nẵng (12 Trần Phú, quận Hải Châu) đã bị trộm “hỏi thăm”, cuỗm đi một số tài sản, tiền mặt.

Công an quận Hải Châu lập tức phong tỏa hiện trường để điều tra.

Sở Tài chính được xây dựng cao chót vót, bảo vệ có mặt ngày đêm. Vậy mà trộm vào cơ quan không hề bị camera ghi hình hay bảo vệ phát hiện.

Theo nhiều người nhận định, kẻ trộm đã tính toán từ trước và ra tay rất tinh vi, công phu. Trộm liên tục nhắm vào các trụ sở lớn vì cho rằng trong đó chứa lượng tiền mặt lớn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Đặng Thành Tín, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an quận Hải Châu, cho biết: “Công an quận Hải Châu đã yêu cầu công an các phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đồng thời sẽ mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm để giảm trộm cắp”.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII - TP Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc với người dân các quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê (vào ngày 28-11). Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu bức xúc về nạn các công sở, DN bị trộm. Qua đó, người dân kiến nghị các đại biểu phải thúc giục cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ và yêu cầu Sở Tài chính TP Đà Nẵng phải công bố rõ số tiền mất trộm là bao nhiêu.

Trước đó, tại Đà Nẵng đã xuất hiện hai “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước (trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) làm rúng động địa phương. Hai “siêu trộm” này đã thực hiện gần 40 vụ đột nhập vào các ngôi nhà cao tầng lấy cắp hơn 10 tỉ đồng, 200 cây vàng, 100.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Nạn nhân của Tân, Phước đều thuộc diện khá giả. Qua truy xét, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ được Tân, Phước.

