Sinh con qua ống nghiệm làm mất cân bằng giới tính

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng số lượng bé trai sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở Australia cao hơn rất nhiều so với bé gái, với tỷ lệ 128 bé trai/100 bé gái. Trong khi đó, tỷ lệ này ở những trẻ em sinh bằng phương pháp tự nhiên là 105 bé trai/100 bé gái.



Kết quả trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học thuộc trường đại học New South Wales tiến hành phân tích trên 13.368 trẻ em được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm từ các năm 2002 - 2006.



Nhóm nghiên cứu lo ngại rằng với việc gia tăng các cặp vợ chồng thích sinh con bằng phương pháp IVF như hiện nay, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.



Mặc dù chưa thể xác định chính xác nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh bé trai bằng phương pháp IVF cao hơn phương pháp tự nhiên, nhưng các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng có thể những những phôi thai mang giới tính nam khỏe hơn khi được thụ tinh bằng phương pháp IVF.



"Những phôi thai mang giới tính nam có thể khỏe hơn những phôi thai mang giới tính nữ. Trong khi đó, các bác sĩ thường có xu hướng chọn những phôi thai khỏe nhất để cấy vào người mẹ.



Nếu giả thuyết này là đúng, chúng ta có thể can thiệp nhằm cân bằng tỷ lệ giới tính của phương pháp IVF xuống tương tự tỷ lệ về giới của phương pháp sinh tự nhiên”, giáo sư Chapman, người đứng đầu nghiên cứu, nói.





Theo Hà Hương (VNN/ Daily Mail)