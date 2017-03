Sinh viên "đại gia" kiếm nghìn đô như trở bàn tay

Chủ shop thời trang tuổi 19



Kinh doanh từ năm thứ nhất ĐH khi tay trắng, đến nay Bùi Thị Phương (SN 1989, quê Hoà Bình), SV năm thứ 4 khoa Quản trị kinh doanh - ĐH Ngoại thương Hà Nội đang là chủ nhiều shop thời trang nữ có thu nhập hàng ngàn USD/tháng, thông tin trên Tiền Phong online.



Phương đi làm thêm từ những tháng đầu vào ĐH và gia nhập các CLB chuyên về khởi nghiệp kinh doanh ở trường. Công việc đầu tiên của Phương là bán quần áo, rồi làm gia sư, bán sách, đĩa...



Khi bắt đầu kinh doanh, nhiều người can ngăn, nhưng sẵn tính liều, Phương vẫn làm với ý nghĩ: Phải làm mới có kết quả, không thành công thì cũng có kinh nghiệm.

Bùi Thị Phương (Ảnh TPO)

Xoay được 40 triệu đồng từ họ hàng, bạn bè để khởi nghiệp. Sau hơn 1 tháng lên kế hoạch, móc nối nguồn hàng, khảo sát xu hướng..., cuối cùng Phương chọn thuê cửa hàng trong ngõ ở đường Láng (Hà Nội) với giá gần 4 triệu đồng/tháng.



Nhờ phát tờ rơi, giới thiệu qua internet nên hôm khai trương khách đến rất đông. “Một mình bán hàng cả ngày, dù mệt nhưng phấn khích. Doanh thu mỗi ngày được hơn 3 triệu đồng. Cảm giác được cầm những đồng tiền đầu tiên do mình kiếm được thật lạ”, Phương chia sẻ.



Phương có nhiều bí quyết kinh doanh như lên danh sách khách hàng với những ghi chú thông tin về ngày sinh, kiểu dáng mẫu mã khách thích để có những món quà đặc biệt tặng khách. Vì thế shop dù ở trong ngõ vẫn kinh doanh tốt.



Tháng đầu tiên Phương kiếm được gần 16 triệu đồng. Hiện Phương có hai cửa hàng mang tên C1 ở Học viện Tài Chính và thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) đều kinh doanh tốt. Phương quyết định đóng cửa shop tại đường Láng để mở shop mặt phố nơi lượng khách hàng đông đúc hơn.



Phương vẫn vừa kinh doanh vừa học CFA (chương trình chuyên gia phân tích tài chính quốc tế). Dự định khi ra trường, Phương sẽ mở một trường mầm non và tiếp tục kinh doanh thời trang.



Giám đốc trung tâm tiếng Anh Biển Sách - Văn Hiệp



Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh ở Hoà Bình, ngay khi học năm thứ hai, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1989), SV năm cuối khoa Kinh tế đối ngoại (ĐH Ngoại thương Hà Nội) đã bắt đầu bán tài liệu học tiếng Anh cho trẻ em và SV trên mạng, nhưng thất bại.



Không nản chí, Hiệp và nhóm bạn tiếp tục kinh doanh. “Mình in thừa số lượng lớn tài liệu nên năm đầu tiên không có lãi nhiều. Năm thứ hai, kinh doanh tốt hơn với mức doanh thu 60 triệu/tháng”, Hiệp chia sẻ trên TPO.

Nguyễn Văn Hiệp (Ảnh TPO)

Sau khi hoạt động kinh doanh tài liệu học tiếng Anh online tiến triển tốt, Hiệp bàn giao quyền quản lý cho hai SV khoá dưới để mở trung tâm tiếng Anh Biển Sách, bất chấp nhiều ý kiến cho là mạo hiểm vì đã có quá nhiều mô hình này.



Trung tâm tiếng Anh của Hiệp mới được thành lập, nhưng hoạt động kinh doanh khởi sắc. Hiệp thu hút SV tới học bằng cách cho học thử miễn phí, tổ chức hội thảo kỹ năng và phương pháp tự học tiếng Anh...



“Nhiều SV có ý tưởng kinh doanh nhưng không dám bắt đầu để tới đích. SV khởi nghiệp cần chấp nhận mạo hiểm dựa trên sự tính toán và chuẩn bị kỹ; bạn không nên sợ sai, lúc đầu kinh doanh nhỏ, nếu thất bại vẫn có cơ hội làm tiếp”, Hiệp chia sẻ.



Nữ giám đốc 9x



Phạm Tuyết Mai (SN 1991), SV năm thứ ba ngành Kế toán (ĐH Công đoàn, Hà Nội) kinh doanh trong hệ thống phân phối sản phẩm của Cty mỹ phẩm Oriflame (Thụy Điển). Sau hai năm, Mai vừa trở thành Giám đốc hệ thống kinh doanh khi tròn 20 tuổi.



Được bạn bè giới thiệu, Mai bắt đầu bán hàng cho Oriflame từ khi biết kết quả đỗ ĐH. Ngay ngày đầu tiên, Mai bán được 6 triệu đồng, một khởi đầu thuận lợi với người mới kinh doanh.

Phạm Tuyết Mai (Ảnh TPO)





Hai tháng sau, Mai phát triển hệ thống với 40 người, doanh số hơn 40 triệu đồng/tháng và trở thành quản lý kinh doanh với thu nhập tăng dần từ 4 triệu đồng/ tháng lên 8 triệu, rồi 10 triệu, 20 triệu đồng...



“Nắm nhanh cơ hội, ham học hỏi, chịu trách nhiệm và luôn đi đầu là bí quyết thành công của mình”, Mai chia sẻ. Dự định trong thời gian tới, Mai sẽ tiếp tục làm tại Oriflame và góp vốn cùng nhóm bạn mở hệ thống quán cà phê C.E.G.



Bạn là sinh viên hay người đã đi làm? Bạn có nghĩ rằng sinh viên có thể dễ dàng kiếm được hàng nghìn USD mỗi tháng? Bạn đã từng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực của mình? Hãy chia sẻ quan điểm, câu chuyện, bí quyết thành công của bạn qua mẫu phản hồi dưới đây hoặc gửi thư về địa chỉ: Sau đó Mai bắt đầu xây dựng hệ thống, thời gian đầu Mai thất bại trong việc giữ người. Hệ thống có được 10-15 người, nhưng sau thời gian ngắn không còn ai. Sau hai lần xây dựng không thành công, Mai rút ra bài học: sự phát triển nhóm tỷ lệ thuận với sự phát triển bản thân, mình phải có kiến thức và lối sống tốt, mọi người mới theo.Hai tháng sau, Mai phát triển hệ thống với 40 người, doanh số hơn 40 triệu đồng/tháng và trở thành quản lý kinh doanh với thu nhập tăng dần từ 4 triệu đồng/ tháng lên 8 triệu, rồi 10 triệu, 20 triệu đồng...“Nắm nhanh cơ hội, ham học hỏi, chịu trách nhiệm và luôn đi đầu là bí quyết thành công của mình”, Mai chia sẻ. Dự định trong thời gian tới, Mai sẽ tiếp tục làm tại Oriflame và góp vốn cùng nhóm bạn mở hệ thống quán cà phê C.E.G.Bạn là sinh viên hay người đã đi làm? Bạn có nghĩ rằng sinh viên có thể dễ dàng kiếm được hàng nghìn USD mỗi tháng? Bạn đã từng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực của mình? Hãy chia sẻ quan điểm, câu chuyện, bí quyết thành công của bạn qua mẫu phản hồi dưới đây hoặc gửi thư về địa chỉ: chuyendongtrevnn@gmail.com

Theo K. Minh tổng hợp (VNN)