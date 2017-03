Sinh viên trộm cắp để trả nợ lô đề

Ngày 3/5, Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ Nguyễn Đức Thiên (20 tuổi), tạm trú tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 27/4, chị Nguyễn Thị Quế, thuê trọ ở thôn Phùng Khoang, Trung Văn trình báo cơ quan Công an về việc trong lúc đi học, kẻ gian đột nhập vào phòng trọ trộm cắp chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL trị giá 20 triệu đồng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an phát hiện ổ khóa phòng trọ còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cậy phá. Chị Quế cho biết, cách đó một tháng, nhóm bạn ở cùng dãy trọ do làm hỏng khóa cửa nên đã mượn khóa của chị Quế sử dụng. Xác minh nhóm bạn này, cơ quan Công an phát hiện nổi lên Nguyễn Đức Thiên có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Mặc dù đang là sinh viên nhưng Thiên sa đà vào cờ bạc, vay tiền nhiều người.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, Thiên khai nhận là thủ phạm vụ trộm máy tính trên...





