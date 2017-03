Số bảo mẫu “phù thủy” đang gia tăng?

Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc, và tới ngày 25-11 thì VKS địa phương đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp “cô nuôi dạy trẻ” này.

Bố mẹ của em bé nạn nhân, cũng như đại đa số những người chứng kiến cảnh bạo hành trẻ em được ghi lại trong clip đều mong muốn pháp luật xử lý nghiêm khắc hành vi ngược đãi trẻ của bảo mẫu Phụng. Từ đây, việc này sẽ do cơ quan chức năng làm rõ và quyết định. Vấn đề lớn tồn đọng là làm sao để chấm dứt những vụ bạo hành liên miên nhằm vào trẻ em. Theo phản ánh của VnExpress, nhiều bậc cha mẹ gửi con tại những nhóm giữ trẻ gia đình rất lo cho con mình nhưng điều kiện kinh tế không có, họ đành phải chịu, như anh Phụng, công nhân Công ty May Gia Định, đã nói: “Chạy hết các trường mầm non tư thục có giấy phép hỏi thăm nhưng không nơi nào nhận vì đã đủ số lượng và do bé còn nhỏ tháng tuổi… Tôi đành mang con đến nhóm trẻ gia đình để gửi. Thật không thể yên tâm…”.

Đành chịu, như một chị tên Lý kể lể: “Các trường tư thục có giấy phép thì chi phí cao, tôi không còn cách nào khác là giao bé cho một phụ nữ có gương mặt trông khá dữ dằn ở gần công ty. Biết thế nào được vì nếu không gửi thì không thể đi làm”.

Thực tế khó phủ nhận là với những gia đình nghèo ở thành thị, chi phí cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ quả thực là vấn đề. Để họ yên tâm gửi con để đi làm, không thể chỉ chờ vào cái tâm của người trông trẻ như nhiều người ở tình trạng “đành chịu” đã phải than thở. Về nguyên tắc, có lẽ cần một giải pháp đồng bộ - nâng cao chất lượng đội ngũ nuôi dạy trẻ, xử lý nghiêm khắc các trường hợp bạo hành, mở rộng hệ thống trường mầm non cho trẻ ở các gia đình thu nhập nghèo…

Tuy nhiên, cũng như vô số các vấn đề “cần giải pháp đồng bộ” khác trong một nước nghèo, đây là câu chuyện bắt nguồn sâu xa từ khía cạnh kinh tế. Nó cho thấy một điều: Nếu đời sống của một bộ phận dân chúng thuộc tầng lớp thấp không mau chóng được cải thiện, hàng trăm tệ nạn đã, đang và sẽ còn nảy sinh. Không phải từ mấy năm trở lại đây số vụ bạo hành trẻ em mới có sự gia tăng đột biến. Bạo hành trẻ em - cái gắn liền với nghèo đói, văn hóa thấp v.v… - chắc hẳn đã xảy ra ở Việt Nam từ rất lâu. Chỉ có điều vài năm gần đây, chúng ta mới có Internet để được, bị và phải xem những clip hành hạ trẻ em kinh hoàng như vậy mà thôi.

MÕ