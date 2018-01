Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất lắp camera tại các lớp mầm non

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM , sau khi lấy ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Thông tin truyền thông, Công an TP thì nhận thấy hiện nay chưa có quy định pháp luật cụ thể liên quan đến việc lắp đặt camera là một trong những điều kiện để được cho phép thành lập và hoạt động đối với trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ, các nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập tư thục và các trường học.