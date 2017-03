Sở giao đất, thị xã đòi đập nhà dân

Nhiều hộ dân có nhà trên đường Trần Hưng Đạo (khu chợ đêm), phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đang lo lắng vì bị Đội Quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT) yêu cầu tự phá dỡ công trình vi phạm vì xây nhà sai vị trí so với bản đồ quy hoạch. Điều đáng nói là các hộ dân này xây nhà theo ranh mốc mà Sở Xây dựng tỉnh này cắm mốc trước đó.

Dân đứng ngồi không yên

Theo hồ sơ, tháng 1-2009, tỉnh Bình Phước cấp đất cho cán bộ, công chức thuộc tỉnh quản lý để xây nhà ở khu chợ đêm. Cùng thời điểm, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (DVBĐGTS) tỉnh Bình Phước cũng bán một số lô đất trong khu vực này. Đến tháng 6-2009 và tháng 12-2010 những người được giao, mua đất đến Sở Xây dựng để cán bộ ban quản lý dự án cùng đại diện Trung tâm DVBĐGTS dẫn tới hiện trường giao đất trên thực địa. Hai cơ quan này đã đóng cọc mốc, quét sơn phân lô theo số, lập biên bản giao đất cho người dân. Sau đó, nhiều hộ dân xây nhà theo ranh mốc của mình, có hộ xây “lụi”, có hộ được UBND thị xã Đồng Xoài cấp phép xây dựng.

Người dân xây theo ranh mốc cọc mà Sở Xây dựng đánh dấu khi bàn giao thực địa nhưng thị xã Đồng Xoài cho rằng sai vị trí. Ảnh: N.ĐỨC

Theo ông Nguyễn Tuấn Tài, một hộ dân trong khu vực trên, các hộ dân xây dựng nhà (có phép lẫn không phép) bắt đầu từ năm 2009 cho đến năm 2013 nhưng không ai bị cơ quan chức năng nhắc nhở, xử phạt gì. Bỗng nhiên đến tháng 2-2014, Đội QLTTĐT đến lập biên bản vi phạm và yêu cầu tất cả hộ dân phải tự phá dỡ vì xây dựng không phép và… sai vị trí! Cụ thể, hộ bà L. được cấp phép xây dựng ở lô 16 nhưng xây trên lô 17, hộ ông Tài mua lô 14 nhưng… xây trên lô 15, hộ bà L. mua lô 12 nhưng xây trên lô 13…

Bà L. bức xúc: “Khi xây nhà, Đội QLTTĐT có đến kiểm tra nhưng không yêu cầu tháo dỡ, vậy mà giờ bỗng dưng họ bảo gia đình tôi xây không đúng vị trí, tôi thật không hiểu nổi”.

Cắm mốc sai vì không mời địa phương

Về việc giao đất thực địa sai so với bản đồ quy hoạch, ông Vương Đức Lâm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, nói: “Chúng tôi kiểm tra thực tế, xác định các hộ dân tại khu chợ đêm có đất từ lô 4 đến 19 đều xây sai vị trí so với bản đồ quy hoạch. Cụ thể, phần đuôi của mỗi lô đã chồng lên lô kế bên so với bản đồ quy hoạch. Việc này chỉ bị phát hiện khi UBND thị xã giao đất cho một hộ dân về tái định cư tại khu chợ đêm vì họ phát hiện phần mặt tiền bị thu hẹp, phần sau lại nở rộng”.

Ông Lâm cũng thông tin thêm: Trước kia, Sở Xây dựng giao đất nhưng không mời địa phương tham gia cắm mốc thực địa nên vị trí các lô đất bị sai lệch. “Các hộ dân cho rằng lỗi giao đất sai là của Sở Xây dựng nên UBND thị xã đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với thị xã giải quyết nhưng chúng tôi chưa nhận được trả lời của Sở” - ông Lâm nói.

“Để xảy ra sai phạm này cũng có lỗi của Đội QLTTĐT, UBND phường Tân Phú vì kiểm tra, giám sát chưa sâu sát. Khi phát hiện thì đã hết thời hiệu xử phạt. Sau khi làm rõ việc cắm mốc phân lô, giải quyết quyền lợi cho các hộ dân, chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm của Đội QLTTĐT và cán bộ phường” - ông Trần Văn Chung, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, cho biết.

NG.ĐỨC - TH.TUYỀN