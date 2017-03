Số người nghiện ma túy giảm mạnh

Trong tổng số 11.017 xã, phường, thị trấn trên toàn quốc có 4.788 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, chiếm tỷ lệ 43,46%. Trong năm 2009, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 12.300 vụ với trên 17.500 đối tượng phạm tội về ma túy. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 11.401 vụ án với 14.911 bị can; viện kiểm sát nhân dân các cấp ra quyết định truy tố 11.286 vụ với 14.575 bị can, tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 10.751 vụ với 13.957 bị cáo. Toàn quốc có 70,51% xã/phường, 97,53% quận/huyện và 63/63 tỉnh/ thành phố đã phát hiệu có người nhiễm HIV. Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2009, cả nước có khoảng 29.200 đối tượng bán dâm trong đó có trên 12.500 đối tượng có hồ sơ quản lý, giảm 18% so với năm 2008.