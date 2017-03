Sóc Trăng: Công an xã đạp, còng người vi phạm giao thông?

Theo ông Mum, chiều 30-11-2011, ông cùng người bạn chạy xe không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ tuần tra của Công an xã Châu Khánh (huyện Long Phú) giữ xe. Xin bỏ qua nhưng không được, bạn ông Mum nói: “Có làm được suốt đời không mà khó với người quen”. Nghe vậy, công an đuổi bắt, người bạn nhanh chân chạy mất, còn ông bị bắt.

Bà Phạm Thị Kiều (ngụ ấp 4, xã Châu Khánh) là người chứng kiến sự việc kể bà thấy mũi ông Mum phun máu. Ông Huỳnh Tấn Hải, Phó Công an xã Châu Khánh, đạp mạnh vào chân ông Mum từ phía sau làm ông quỵ xuống. Trước khi còng tay, ông Mum còn bị công an đè đầu xuống đường. Người dân đã yêu cầu công an mở còng để đưa ông Mum vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Mum được phẫu thuật vì đứt dây chằng chéo sau, chéo trước chân phải tốn hơn 50 triệu đồng, hiện chân vẫn còn bị nẹp. Trong khi đó, ông Huỳnh Tấn Hải cho rằng ông Mum chửi bới nên đè xuống còng chớ không đạp ông Mum.

HÀM YÊN