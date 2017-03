Sóc Trăng: Khởi tố hai người xiết nợ

Bà Mai bị khởi tố về hai tội cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản; ông Tùng bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng số tài sản bị cả hai cưỡng đoạt lên đến gần 1,9 tỉ đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, DNTN Chế biến xuất khẩu thủy sản Vạn Hưng (huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nợ tiền mua cá của bà Mai 1,6 tỉ đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không được, tháng 2-2011, bà Mai cho người đập phá các bức tường của nhà máy và gỡ máy móc để trừ nợ. Ông Tùng, một chủ nợ khác của Vạn Hưng, thấy vậy cũng “ăn theo”. Thượng tá Nguyễn Quốc Văn, nguyên Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu, cũng bị liên can bởi khi chủ DNTN Vạn Hưng báo việc nhà máy bị gỡ trái phép ông không can thiệp. Hiện công an đang xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Văn.

TRẦN VŨ