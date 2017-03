Sóc Trăng: Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an vay nợ

Theo đại tá Phan Hữu Thúy, gần đây Công an Sóc Trăng đã nhận được đơn thư phản ảnh cán bộ, chiến sĩ vay mượn tiền của một số tổ chức tín dụng và vay tiền của các cá nhân bên ngoài với lãi suất cao nhưng không có khả năng chi trả. Đơn cử trường hợp của thiếu úy Nguyễn Thị Thanh Phượng, công tác tại phòng bảo vệ xã hội Công an Sóc Trăng, mượn tiền của nhiều cá nhân nhưng không trả nổi, ban giám đốc Công an Sóc Trăng đã tạm đình chỉ công tác bà Phượng để xác minh.



Cũng theo đại tá Thúy, giám đốc công an tỉnh còn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và trưởng công an các huyện, thị xã, TP rà soát lại một số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, địa phương có vay mượn tiền của tổ chức tín dụng và cá nhân bên ngoài. Nếu phát hiện trường hợp có vay mượn tiền nhưng quá hạn chưa trả được sẽ trừ trực tiếp vào bảng lương hằng tháng hoặc giải quyết cho xuất ngũ hưởng chế độ BHXH để trả nợ.



Trường hợp vay mượn tiền cá nhân bên ngoài với lãi suất cao không có khả năng chi trả, tùy theo tính chất, mức độ cho xuất ngũ hoặc kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân.



Địa phương nào để tình trạng cán bộ, chiến sĩ vay mượn không có khả năng trả nợ nhưng không báo cáo, giám đốc công an tỉnh phát hiện, thủ trưởng đơn vị và trưởng công an các huyện, thị xã, TP liên đới chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật.



Theo KHẮC TÂM (TTO)