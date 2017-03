Son Ye Jin dấn thân đóng cảnh nude

Ye Jin sẽ có cảnh thân mật với nam diễn viên Go Soo. Đại diện cho dự án phim Into the White Night cho biết: “Son Ye Jin sẽ đóng những cảnh phim khá mạnh dạn, khác hẳn với những bộ phim đã tham gia trước kia. Cô ấy đã thể hiện mình là nữ diễn viên chuyên nghiệp khi từ chối người đóng thế. Son sẽ tự mình đóng cảnh thân mật với Go Soo”. Diễn viên Hương mùa hè cũng khẳng định cô sẽ tự đóng cảnh nóng mà không cần diễn viên thay thế.

Trước đó, nữ diễn viên Soo Ae là nguyên nhân tạo ra những cuộc tranh luận khi cô tuyên bố mình sẽ tự đóng cảnh nóng trên màn ảnh trong bộ phim Like Fireworks, Like Butterflies. Soo Ae chỉ “khoe” lưng trần, nhưng nhiều người cho rằng cảnh đó không phải do cô đóng, mà có diễn viên đóng thế.

Bộ phim Into The White Night được dựng theo cuốn tiểu thuyết khá ăn khách của Nhật Bản, xuất bản năm 2006. Bộ phim kể về hai người con đã giết chết cha mẹ của họ khi còn trẻ. Họ đã cùng nhau giữ kín bí mật này trước khi bị cảnh sát phát hiện ra sự thật.