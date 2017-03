Sòng bạc bị bao vây, con bạc chống trả công an

Trước đó, chiều 16-2, trinh sát PC45 bắt quả tang tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy (ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu) đang tổ chức đánh bạc ăn tiền. Ban đầu, công an đã tạm giữ năm người về hành vi đánh bạc. Trong lúc lực lượng công an đang làm nhiệm vụ thì có hơn 30 người quanh sòng bạc ào ra ngăn cản, tháo hư táp-lô điện, đập vỡ kính chiếu hậu xe cảnh sát và đánh bị thương lái xe. Công an tỉnh phải huy động thêm cảnh sát 113, cảnh sát bảo vệ và cơ động ra giải tán đám đông giữ an ninh trật tự.

Theo điều tra ban đầu, sòng bạc này hoạt động suốt ngày đêm từ trước tết Nguyên đán đến khi bị triệt phá. Tang vật thu được tại hiện trường gần 8,6 triệu đồng, 120 USD, chín điện thoại di động.

M.NGỌC