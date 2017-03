Sống cạnh chuồng heo chờ tái định cư

Thời gian qua, quốc lộ 1 đoạn qua dốc Vườn Xoài (thuộc địa phận xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) thường xuyên bị nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng. Đầu năm 2011, Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua dốc Vườn Xoài nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, phương tiện tham gia giao thông và các hộ dân ở hai bên đường.

Người một bên, bò heo một bên

Theo kế hoạch, từ cuối tháng 4-2011, 10/13 hộ dân sống phía tây và 22 hộ phía đông quốc lộ 1 có nhà nằm trong khu vực giải tỏa sẽ được tái định cư ở phía nam dốc Vườn Xoài, sau trường tiểu học xã An Dân. Thế nhưng gần bốn tháng nay, dù người dân đã tháo dỡ nhà cửa nhưng phần đất của khu tái định cư vẫn um tùm cây cỏ và chi chít hố sâu.

Chưa có nơi để làm nhà, người dân phải che lều ở gần chuồng heo, bò. Ông Nguyễn Văn Hay cho biết: “Dỡ nhà xong, tôi tận dụng mấy tấm tôn cũ làm ngôi nhà tạm để vợ chồng con cái sống qua ngày. Mấy tuần trước, do ảnh hưởng của bão, một trận gió lớn đã thổi bay mái tôn và đánh sập gần như hoàn toàn ngôi nhà nên giờ cả gia đình phải tận dụng khoảng trống kề bên chuồng bò, heo để ở”.

Bà Đỗ Thị Mai trong túp lều tạm. Ảnh: NHƯ THÙY

Bước vào “nhà” bà Đỗ Thị Mai, dù mặt đã bịt kín khẩu trang nhưng mùi hôi thối pha trộn giữa phân và nước tiểu vẫn xộc lên đến tận óc. Nhìn đàn bò đang đứng nhai cỏ cách giường ngủ chỉ khoảng một cánh tay, bà rầu rĩ: “Gia đình tôi phải sống như vậy đã hơn ba tháng nay rồi”.

Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù chủ nhà liên tục chùi rửa nhưng xung quanh giường vẫn còn nhiều dấu phân bò đen nhờ nhợ. Cách đó vài bước chân về phía bên phải “ngôi nhà” là chuồng heo, trong đó mắc sẵn những chiếc võng mà gia đình bà Mai thường xuyên vào đó nghỉ trưa trốn nắng.

Không riêng gia đình ông Hay, bà Mai mà nhiều hộ khác cũng phải chấp nhận cảnh sống chung với heo, bò và những thiếu thốn khác như không điện, không nước, không đường đi lối lại và đặc biệt là phải chịu đựng sự ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng từ các đơn vị thi công.

Bao giờ được tái định cư?

8.100 m2 là diện tích khu tái định cư xã An Dân với tổng vốn đầu tư 2,8 tỉ đồng, phục vụ cho 10 hộ bị giải tỏa và 22 hộ bị uy hiếp do sụt lún, sạt lở quốc lộ 1A, đoạn qua xã An Dân.

Ông Lê Văn Duyệt, Phó ban Nhân dân thôn Cần Lương, xã An Dân, cho biết: “Khi giải tỏa mà chưa có khu tái định cư, chúng tôi được cam kết hỗ trợ 400.000 đồng/hộ/tháng để thuê nhà ở. Tuy nhiên, do mỗi hộ dân đều có 5-7 nhân khẩu, chưa kể lợn gà, bò nghé, dụng cụ sản xuất... nên việc thuê nhà là điều bất khả kháng và rất khó khăn. Bản thân tôi cũng chỉ biết động viên bà con ráng chờ thêm chút nữa để được ở nhà mới nhưng càng chờ lại càng thất vọng. Tôi lo nay mai mùa mưa bão đến, không biết bà con trú bão ở đâu cho an toàn”.

Theo ông Trần Hữu Hiệu, Chủ tịch UBND xã An Dân, gần bốn tháng qua, UBND xã đã nhiều lần làm văn bản kiến nghị lên huyện và Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản huyện Tuy An đề nghị sớm thi công khu tái định cư để các hộ dân trong diện giải tỏa nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cho đến nay không hiểu sao mọi việc vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Ông Lê Hoàng Sang, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết: “Ngày 2-6, UBND huyện đã ký tờ trình kèm hồ sơ về phương án xây dựng khu tái định cư xã An Dân gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt và bố trí vốn để triển khai. Tuy nhiên, từ ngày gửi hồ sơ đến nay đã hơn hai tháng nhưng hồ sơ này vẫn chưa được trình lên UBND tỉnh bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chưa thẩm định xong”.

NHƯ THÙY