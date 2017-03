Cảm ơn ngài đứng đầu ngành vì nhờ ông ấy mà tôi lĩnh hội rằng tất thảy chúng tôi sống được bằng lương!

“Sống được” có nhiều kiểu lắm. Nhiều đồng nghiệp của tôi tiếng là lãnh lương tháng hai, ba triệu bạc nhưng phải thuê nhà, nuôi con nhỏ, hoặc dưỡng cha mẹ già, chỉ dám cơm rau ngày hai bữa. Họ vẫn tồn tại - vì chưa… chết, chưa chết thì là “sống được”, đúng quá rồi!

Tôi đây cùng nhiều bạn bè khác nhờ ở chốn thị thành nên sống quá được, bằng lương hẳn hoi dù giá cả quá ư đắt đỏ. Chỉ khác là chúng tôi sống được không bằng lương “chính ngạch” mà bằng lương “tiểu ngạch” - dạy thêm.

Tôi cũng biết là chúng tôi sống được nhờ con số so sánh: so với bốn năm trước, lương giáo viên tăng gấp 2,1 lần. Nhưng có vẻ ai đó đã “quên” so sánh giá tiêu dùng bốn năm trước và hiện nay: giá gas năm 2006 cỡ 180.000 đồng/bình, nay cỡ 270.000, giá xăng năm 2006 cỡ 12.000 đồng/lít, nay cỡ 16.000 đồng. Tính ra giá tăng vun vút, nhỉ!

Mà thôi, làm quản lý biết là khó dữ lắm, phải nói năng sao để “sống được”. Đó cũng là cách để… sống được đó mà!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU