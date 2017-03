Sông Lam cạn, nguy cơ mất mùa

(PL)- Chiều 6-3, mực nước thượng nguồn sông Lam (Nghệ An) đã xuống rất thấp khiến nhiều huyện thiếu nước phục vụ nông nghiệp; tàu, thuyền đoạn qua huyện Thanh Chương bị mắc cạn. Do nước sông Lam cạn, nước mặn đang xâm thực vào diện tích sản xuất, nuôi trồng nông nghiệp ở TP Vinh, huyện Hưng Nguyên với diễn biến phức tạp.

Theo Sở Công thương tỉnh Nghệ An, nguyên nhân sông Lam cạn không phải do ngăn dòng Nậm Nơn (nhánh đầu nguồn sông Lam) để tích nước cho thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) mà do thời gian vừa qua nắng nóng và khan hiếm mưa.

Nhiều thuyền đánh cá mắc cạn ở đoạn dưới cầu Rộ (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Ảnh: ĐẮC LAM

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết gần 5.000 ha lúa đông xuân của huyện này bị thiệt hại vì nắng hạn và nước mặn xâm nhập.

Theo tính toán của nông dân, chi phí sản xuất 1 ha lúa tiêu tốn khoảng 16 triệu đồng. Như vậy, chỉ riêng gần 5.000 ha lúa bị mất trắng thì một bộ phận nông dân bị tổn thất trên 75 tỉ đồng.

Đ.LAM – TX