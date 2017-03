Sóng lớn đánh chìm ghe, 3 ngư dân thoát nạn

Chiều ngày 23/2, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết, vào lúc khoảng 01 giờ ngày 22/2, trong lúc đang hành nghề mành tôm tại khu vực Lỗ Sâu, thôn Phú Thường (xã An Hòa, huyện Tuy An), chiếc ghe có công suất 10CV của ông Trần Hòa, ở thôn Xóm Cát (Xã An Hải, huyện Tuy An) đã bị sóng lớn đánh chìm.

Trên ghe lúc này có 3 lao động, nhưng may mắn được các ghe ở gần hỗ trợ đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, chiếc ghe và toàn bộ ngư cụ bị sóng lớn nhấn chìm gây thiệt hại gần như hoàn toàn. Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, với hoạt động của trường gió đông bắc có cường mạnh; kết hợp ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Tại khu vực tỉnh Phú Yên có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa. Mực nước trên sông Bàn Thạch tại Hòa Mỹ Tây đang lên nhanh. Theo đó, mực nước trên sông Bàn Thạch tại Hòa Mỹ Tây lúc 08 giờ ngày 23/02/2013: 8,50m (trên mức báo động I là 0.50m) Theo dự báo, xu thế mực nước trên Sông Bàn Thạch tại Hòa Mỹ Tây trong 12- 24 giờ tới: lũ tiếp tục lên, mực nước đỉnh lũ đạt mức báo động II- III. Dự báo trị số mực nước cao nhất trên sông Bàn Thạch trong 12- 24 giờ tới trên sông Bàn Thạch tại Hòa Mỹ Tây: 10,00m (xấp xỉ mức báo động III). Còn tại tỉnh Bình Định, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tính đến chiều ngày 23/2, toàn tỉnh Bình Định có gần 1.700 chiếc với gần 15.000 lao động đánh bắt tại ngư trường phía Nam di chuyển tránh xa khu vực nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Trong đó, có hàng ngàn tàu thuyền đánh bắt gần bờ và các ngư trường trong tỉnh đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và vào các nơi trú ẩn an toàn để tránh gió, đề phòng thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra. Theo Doãn Công (Dân trí)