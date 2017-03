Sống mòn cạnh khu công nghiệp

Trông chờ “bàn tay” công đoàn



Công nhân chúng tôi làm việc vất vả nhưng đồng lương thấp. Lương không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, nhất là các khoản đột xuất nên nhiều người đi vay mượn tiền. Ở công ty tôi có một người hay cho vay tiền, cứ cho vay 1 triệu đồng thì lấy lời 100.000 đồng/tháng. Việc cho vay trong công ty không cần giấy tờ nhưng với mức lãi suất cao nên nhiều người, đến cả việc trả lãi cũng gặp khó khăn. Đơn cử, một công nhân có con bị mổ ruột thừa phải vay nóng 5,5 triệu đồng. Nay đã hơn năm tháng nhưng vẫn chưa trả xong, do lương ít quá chỉ đủ trả nhà trọ với tiền học cho con. Tiền lương cho công nhân thấp, không tích cóp được nên mỗi khi xảy ra chuyện đột xuất thì hầu như phải đi vay, lãi suất cao. Do vậy chúng tôi chỉ mong được tăng lương; đồng thời công đoàn có sự giúp đỡ cụ thể trong các tình huống khó khăn, khẩn cấp. Công nhân LẠI THỊ DUNG ở khu công nghiệp Amata Khó thoát khỏi vay mượn



Tôi thấy mấy người làm chung công ty tôi hay túng thiếu, nhất là cuối tháng. Do ai cũng nghèo nên không giúp nhau được, vì vậy họ kéo nhau đi vay tiền lãi cao. Chủ yếu vay là để trả tiền nhà trọ hoặc vợ ốm con đau, hoặc gửi về quê. Hầu như ai cũng vay, ít thì 1 triệu đồng, nhiều cũng 10 triệu đồng. Dù vậy, do lương thấp nên việc chi trả gặp khó khăn. Thế là lãi mẹ đẻ lãi con khiến đời sống nhiều công nhân càng thêm khốn khó. Tôi nghĩ các công ty nên tăng lương. Bởi nhiều chi phí (thức ăn, xăng, nhà trọ…) tăng nhưng lương không tăng nên công nhân chúng tôi đã phải vay mượn nợ. Công nhân NGUYỄN VĨNH THĂNG

ở khu công nghiệp Biên Hòa 1