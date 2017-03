Sông Tranh: “Không động đất vẫn có nguy cơ trôi đập”

Quy hoạch thủy điện chưa nhìn toàn diện Bộ Công thương đã xây dựng và đưa ra lấy ý kiến nhân dân dự thảo thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện.Xung quanh dự thảo này, ông Lê Kim Truyền - phó chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ thủy điện Việt Nam - nói: Việc lập quy hoạch thủy điện ở ta còn quá dựa vào thủy năng để đề xuất dự án mà chưa có cái nhìn toàn diện liên quan đến môi trường, dân cư, đất đai...

Về những bức xúc gần đây của dư luận đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường của một số dự án thủy điện, ông Truyền chỉ ra một số nguyên nhân: Thứ nhất là thiếu điều kiện kỹ thuật, thiết bị để khảo sát, nghiên cứu. Thứ hai là không có tài liệu đánh giá địa chất, địa tầng ở sâu dưới mấy cây số xem cấu tạo máng ở dưới đó thế nào. Cách làm việc nặng về hội đồng phê duyệt cũng có vấn đề, hội đồng thường là những vị có chức có quyền chứ không phải chuyên môn sâu. Cán bộ kỹ thuật mà nói thẳng quá thì có khi không được mời vào hội đồng nữa. Còn ông Đặng Đình Cung - kỹ sư tư vấn chiến lược công nghiệp, Việt kiều Pháp - cho biết điều 4 của dự thảo quy định về “nội dung, sản phẩm quy hoạch thủy điện” thiếu hai quy định quan trọng. Quy định thứ nhất là đánh giá ảnh hưởng đến an toàn cư dân. Quy định thứ hai là định kỳ kiểm tra tính bền vững và an toàn của công trình. Điều 4 nên dựa trên tài liệu OP 4.37, “Safety of Dams” (An toàn đập) do Ngân hàng Thế giới công bố năm 1996. Việc áp dụng nguyên văn những tiêu chuẩn quốc tế là cần thiết trong vấn đề này. V.V.THÀNH