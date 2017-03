Sốt vó tìm người trông dinh thự tiền tỉ

Nhiều công ty bảo vệ lắc đầu từ chối khách



Ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng là ngày sum họp đại gia đình và thăm ông bà, họ hàng. Vì thế, càng gần đến Tết, nhiều gia đình có kinh tế khá giả ở các thành phố lớn càng cuống cuồng lo chuyện tìm người trông nhà.



Tuy mới xuất hiện nhưng dịch vụ nhận trông giữ nhà cho gia chủ về quê ăn Tết đang trở thành giải pháp tình thế hữu hiệu được không ít gia đình chọn lựa. Song, nếu thời điểm này gia chủ mới có ý định tìm đến dịch vụ này e đã khá muộn khi hầu hết các công ty bảo vệ đều lắc đầu dù chủ nhà chấp nhận “thêm vài giá".





Nhiều nhà giàu lo lắng nghĩ tới việc

tìm người trông nhà dịp Tết để về thăm quê



Chủ nhà lo "rước khỉ dòm nhà"

Theo Phan Minh (VTC News)



Sống ở Hà Nội, nhưng quê tận Quảng Bình, anh Thế Lâm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm nào cũng thu xếp về quê ăn Tết. Mọi năm, anh được cậu cháu họ ở cùng phố thỉnh thoảng sang ngủ đêm để trông nhà nhưng năm nay, cậu cháu đi du học khiến anh nơm nớp không biết nhờ cậy ai trông coi giúp khối tài sản của gia đình. Anh Lâm nói: “Cực chẳng đã mới phải tìm thuê người để trông nhà vì có biết người mình thuê là ai đâu, tin tưởng và uy tín và bản hợp đồng là chính”.May mắn, sau nhiều ngày quyết tâm tìm kiếm, cuối cùng anh Lâm cũng tìm được một công ty bảo vệ có uy tín từ giới thiệu của những người bạn thân. Tuy nhiên, theo điều kiện của công ty này, thay vì chỉ thuê một người anh phải thuê cả tổ gồm 4 bảo vệ với tiền công 600.000 đồng/người/ngày. Như vậy, sau 4 ngày Tết, anh sẽ "mất đứt" cho dịch vụ này hết 9,6 triệu đồng.Theo hợp đồng ký kết giữa 2 bên, trước khi gia đình anh về quê, phía công ty bảo vệ và đại diện gia đình sẽ tiến hành kiểm kê tài sản, nếu có hỏng hóc mất mát, phía công ty bảo vệ sẽ đền bù 100% giá trị tài sản.Theo anh Phạm Văn Thắng - giám đốc Công ty Bảo vệ Bắc Sơn (đường Bưởi, Hà Nội), nhu cầu thuê người trông nhà trong dịp Tết này hiện tăng khoảng 35% so với năm trước. Tết năm 2010, công ty anh đã triển khai dịch vụ này, các khách hàng quen "truyền tai" nhau nên năm nay, anh nhận được khá nhiều hợp đồng. Anh Thắng cho biết, từ nay cho đến Tết, công ty anh cũng chỉ dám nhận thêm tối đa 3 hợp đồng nữa bởi “nhân viên ai cũng muốn về quê ăn Tết nên bên mình cũng không dám nhận nhiều vì phải bảo đảm hoàn thành hợp đồng với khách hàng cũng như đảm bảo cho anh em còn thời gian sum họp với gia đình ngày Tết".Theo đó, với gói dịch vụ bảo vệ tại Công ty Bắc Sơn, khi khách có nhu cầu, công ty sẽ cho người tới khảo sát địa điểm và báo giá cụ thể mức giá từ 550.000 – 650.000/người/ngày. Bình thường, một tổ 2 người trở lên sẽ đảm nhận nhiệm vụ trông một ngôi nhà trong thời gian nghỉ Tết.Tuy phải chi bộn tiền, nhưng không nhiều người có được may mắn như anh Lâm, do nhiều công ty bảo hiểm hiện đã từ chối dịch vụ trông nhà cá nhân vì thiếu nhân lực. Đại diện của Công ty Bảo vệ Việt (Nguyễn Trãi – Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mặc dù nhiều người đặt vấn đề thuê người trông nhà dịp Tết nhưng công ty chỉ nhận hợp đồng với doanh nghiệp, nhà hàng… chứ không nhận hợp đồng trông nhà cho cá nhân; Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại An (Định Công – Hoàng Mai) cũng đưa ra câu trả lời tương tự.Vấn đề chung của nhiều công ty bảo vệ là mặc dù rất muốn nhận dịch vụ tư gia nhưng hầu hết không đủ nhân lực. Hơn nữa, những hợp đồng bảo vệ tư gia ngày Tết đều là hợp đồng ngắn hạn nên họ cũng không chú trọng phát triển. Vì thế, hiện trên thị trường, những công ty đắt khách chủ yếu là triển khai thực hiện dịch vụ này từ vài năm trước và đã tạo được uy tín nhất định.Tìm công ty bảo vệ nhận dịch vụ trông nhà khá khó khăn, trong khi nhu cầu cần thuê người trông nhà dịp Tết tăng cao nên trên các trang mạng xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo của các cá nhân sẵn sàng nhận trông nhà thuê ngày Tết. Tuy nhiên, dịch vụ này lại không được nhiều chủ nhà hưởng ứng bởi chưa đủ độ tin cậy.Một chủ nhà đi tìm người trông nhà chia sẻ, chị lo nhất là “rước khỉ dòm nhà”, chỉ sợ thuê phải người gian thì không biết đường nào mà lần.Năm nay, cậu sinh viên Hoàng Ngọc Quang (Quảng Bình) cũng đăng tin trên mạng nhận trông nhà dịp Tết mong kiếm ít tiền để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, nhưng đăng tin 2 tuần rồi và cũng thỉnh thoảng nhận được vài cuộc điện thoại nhưng mọi việc thỏa thuận sau đó không đi đến đâu vì nhiều chủ nhà không tin tưởng giao chìa khóa vào một sinh viên như Quang và họ đòi hỏi: “Ngoài thẻ sinh viên, cần có giấy xác nhận lý lịch của công an phường nơi đăng kí hộ khẩu thường trú, xác nhận của công an nơi đăng kí tạm trú và quan trọng là… họ nhìn người như em, họ không nghĩ rằng em có khả năng chịu trách nhiệm nếu như xảy ra mất mát tài sản”.Chị Phương Ngọc (Tây Hồ – Hà Nội) cũng không giấu được lo âu: “Thuê người làm việc vặt có mặt mình trông coi đã phải suy nghĩ, thuê người trông nhà của mình trong mấy ngày Tết còn phải suy nghĩ nhiều hơn. Đầu năm, mọi thứ phải cẩn thận chứ không là xui cả năm nên chắc chắn mình sẽ chỉ thuê các công ty bảo vệ hoặc thuê người quen mà mình tin tưởng, chứ thuê bừa mình không dám… Nếu cuối cùng không tìm được người trông nhà có lẽ phải đón các cụ lên ăn Tết cùng con cháu, hoặc cáo lỗi sau Tết vài ngày con cháu sẽ về thăm chứ cứ bỏ nhà mà đi thì cũng không yên tâm được”.Không chỉ có vậy, mặc dù nếu thuê người của công ty bảo vệ sẽ có hợp đồng đàng hoàng nhưng nhiều chủ nhà vẫn lo… đồ đạc mình nhiều, kiểm kê có khi bỏ sót mà mình không ở nhà thì “họ muốn làm gì chẳng được”. Thế nên, Tết này nhiều nhà giàu vẫn khóc, vẫn lo sốt vó khi phải nghĩ việc… bỏ phố để về quê.