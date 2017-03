Sự thật về 2 cây sui cổ thụ “bốc khói” ở Tuyên Quang

Các ngành chức năng khẳng định đây là những loại côn trùng bay lên từ ngọn cây. (Ảnh: tuyenquangtv.vn)

Tuy nhiên, qua tìm hiểu và làm việc của phóng viên TTXVN tại Tuyên Quang với các cơ quan chức năng huyện Hàm Yên thì hiện tượng 2 cây sui cổ thụ “bốc khói” chỉ là hình ảnh của những con côn trùng.

Hai cây sui cổ thụ trên mọc cạnh nhau và có chiều cao khoảng 70 m, trong đó, một cây có đường kính 1,5m và một cây có đường kính 1m, dưới 2 gốc cây có một ngôi miếu người dân địa phương xây dựng vào khoảng năm 1997.

Điều đáng chú ý, từ khi có hiện tượng hai cây sui "bốc khói", hàng ngày, vào cuối buổi chiều hàng trăm người dân hiếu kỳ từ khắp mọi nơi kéo về xem gây mất trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông của tuyến đường QL2 (2 cây sui này nằm gần đường QL2).

Chị Phạm Thị Hằng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên cho biết: Hiện tượng 2 cây sui cổ thụ “bốc khói” bắt đầu xuất hiện từ ngày 8/3/2013. Hàng ngày, hiện tượng này xảy ra từ 18 giờ và kéo dài đến khoảng 18 giờ 30 phút. Ban đầu "cột khói" xuất hiện ở những ngọn cao của cây sui, dần dần đến những ngọn thấp hơn và lúc cao điểm có khoảng 6 đến 7 "cột khói" uốn lượn.

Ông Lê Hữu Phận, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Yên cho biết, sau khi nhận được tin báo về hiện tượng 2 cây sui cổ thụ “bốc khói”, lãnh đạo thị trấn đã phối hợp các cơ quan chức năng sử dụng các thiết bị quan sát như kính viễn vọng, ống nhòm, camera độ phân giải cao... quan sát, điều tra làm rõ hiện tượng trên.

Kết quả cho thấy đây không phải là hiện khói phun lên từ những ngọn cây mà là hình ảnh của vô số những loại côn trùng bay lên từ những ngọn cây này. Cũng theo ông Phận giải thích, vì những con côn trùng quá nhỏ lại bay thành đàn trên ngọn 2 cây sui cao nên bằng mắt thường khó có thể quan sát rõ được. Việc chúng tập trung thành đàn là tập quán và do thói quen kiếm ăn của côn trùng…

Thiếu tá Nguyễn Xuân Quỳnh, Đội trưởng đội An ninh (Công an huyện Hàm Yên) cho biết: Để ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng hiện tượng trên tuyên truyền mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời, nhằm đảm an toàn giao cho tuyến QL 2 qua địa bàn thị trấn Tân Yên, Công an huyện Hàm Yên đã cử cán bộ xuống giữ gìn an ninh trật tự và tuyên truyền để biết người dân biết rõ hiện tượng trên chỉ là hình ảnh của những con côn trùng.

(Theo TTXVN/ Tin tức)