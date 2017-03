Sự thật về clip người mẹ ung thư sinh con

Đó là câu chuyện cảm động về khoảnh khắc sinh tử của một bà mẹ bị ung thư giai đoạn cuối đang hôn mê và các bác sĩ phải làm mọi cách để cứu sống em bé. Nhiều cư dân mạng sau khi xem clip đã bày tỏ sự khâm phục tình mẫu tử thiêng liêng cùng những lời chúc theo kiểu “Mong chị yên nghỉ!” gửi đến người mẹ.

Sự thật thì đây là đoạn phim ngắn do Công ty Cổ phần Sản xuất chương trình An Viên tái hiện từ câu chuyện có thật đã xảy ra cách nay hai năm, do nhà báo Binh Nguyên làm đạo diễn. Tuy nhiên, các báo mạng đã dẫn lại và cắt bỏ chữ “ending” (tái hiện) như một câu chuyện thực tế vừa xảy ra.



Tấm ảnh này được ông Binh Nguyên đưa lên facebook trong một album "Chuyện hậu trường phim khoảnh khắc sinh tử" vào tháng 9.2014

Trao đổi với chúng tôi, ông Binh Nguyên, đạo diễn phim, cho biết: “Đây là bản demo thứ hai Con phải sống của loạt phim tài liệu Khoảnh khắc sinh tử, tái hiện câu chuyện đã xảy ra cách nay hai năm”. Nội dung trong clip kể về vợ chồng chị Trần Thị Nga đang khao khát có một đứa con. Suốt năm năm chạy chữa, cuối cùng họ cũng đã có được đứa con đầu đời nhờ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nhưng vào tháng thứ năm của thai kỳ thì tai họa ập đến khi người vợ - sau một cơn đau bất ngờ và nhập viện mới phát hiện mình đang bị ung thư giai đoạn cuối và các tế bào ung thư đã di căn. Kết quả là các bác sĩ BV 175 đã giúp cháu bé chào đời khỏe mạnh ở tháng thứ bảy.

Theo đạo diễn Binh Nguyên, sản phẩm truyền hình thực tế tái hiện được làm phổ biến trên thế giới. Phim tài liệu dựa trên câu chuyện có thật, trong đó có những cảnh quay thật và những cảnh quay phải tái hiện. “Ai đó đòi hỏi về quay trực tiếp những giây phút cuối cùng của sản phụ là dã man, không ai lấy cái chết của người ta mà làm phim cả. Nguyên tắc làm phim tài liệu tái hiện là gây xúc động một cách chân thật nhưng không phản cảm” - ông Binh Nguyên nói. Được biết đạo diễn Binh Nguyên cũng đang làm phim tài liệu tái hiện về cháu bé văng khỏi bụng mẹ cho loạt phim tài liệu Khoảnh khắc sinh tử ở An Giang xảy ra vào cuối năm ngoái. Trong đó có những cảnh quay thật về cuộc sống của cháu bé, đồng thời có những cảnh tái hiện về vụ tai nạn.