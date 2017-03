Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan

Sáng 1.8, PV nhận được thông tin từ một bạn đọc cho biết người em ruột của mình đang cất giữ một bộ tem xuất phát từ Trung Quốc, thể hiện đảo Hải Nam là điểm cuối cùng của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi đã liên lạc với anh Nguyễn Văn Anh, Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật môi trường là chủ nhân những con tem quý trên và được anh chia sẻ với PV về cơ duyên có được bộ tem quý.

Anh cho biết ngay từ khi còn là đứa trẻ, anh và các anh em trong gia đình rất thích sưu tập, chơi tem. Năm 10 tuổi, anh đã phải xa gia đình từ Hội An (Quảng Nam) vào Sài Gòn ở với bà ngoại. “Trước ngày giải phóng mấy ngày, một thiếu tướng chế độ cũ ở Sài Gòn bỏ chạy, để lại nhà cửa và các vật dụng trong gia đình. Nhiều người dân lúc đó đã kéo đến tranh thủ lấy những đồ còn sót lại như ti vi, gạo, xe đạp... Lúc đó tôi hãy còn là đứa trẻ cũng tò mò đến xem. Thấy họ vứt lại 1 album tem trong đống đồ bỏ đi, tôi liền xin về. Bộ tem trên nằm trong cuốn album tem này”, anh Văn Anh nhớ như in.



Vừa rồi, thấy TS Mai Ngọc Hồng hiến tặng bản đồ cổ nhà Thanh, anh mới sực nhớ trong bộ sưu tập tem của mình có 6 con tem bằng tiếng Trung in hình bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa. “Tôi không có chuyên môn để thẩm định giá trị lịch sử của những con tem này, nên thông qua Báo Thanh Niên, nhờ xác minh giúp. Nếu nó thực sự là một trong những tư liệu phục vụ được cho đất nước trong bối cảnh hiện nay, tôi xin hiến tặng”, anh Anh tâm sự.Vũ Phương Thảo