Sự thật về ni cô “chết đi, sống lại”

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ông Nguyễn Văn Lực, Trưởng Công an thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết: “Qua xác minh ban đầu thì ni cô Quảng Hạnh bị đau tim nên ngất xỉu vài giờ đồng hồ, chứ không có gì kỳ bí như những lời đồn thổi bên ngoài. Do đông người hiếu kỳ nên nhà chùa có đề nghị lực lượng công an hỗ trợ để hạn chế tình trạng lợi dụng đám đông móc túi, gây mất an ninh trật tự”.