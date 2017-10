Ai lên xe tang quá sớm?!

Đó là số đối tượng tăng mỡ trong máu, cụ thể là triglyceride (chất gây xơ vữa và tắc mạch máu) nhưng không chịu theo dõi định kỳ cũng như điều trị đúng bài bản.



Ứng viên thuộc nhóm tăng mỡ máu chắc chắn giảm thọ tối thiểu 10 năm với tuổi thọ trung bình khó vượt qua con số 75! Số năm giảm thọ thậm chí có thể tăng hơn nữa tùy theo:

• Số điếu thuốc và thời gian đã hút thuốc trước khi về già. Càng phì phèo càng mau bỏ cuộc.

• Béo phì. Càng mập càng mau bước ra ngoài vòng thế tục.

• Vướng thêm bệnh tiểu đường trước ngày về hưu nhưng vẫn “hảo ngọt” trong chuyện ăn uống.

• Lượng mỡ hữu ích HDL trong máu quá thấp.

Tế bào còn nguyên mới lạ!

Trong tất cả trường hợp giảm thọ, tế bào rõ ràng bị hủy hoại cấu trúc do tác hại của chất ôxy hóa sản sinh từ cả ngàn độc chất trong khói thuốc lá, từ phế phẩm của rối loạn biến dưỡng chất béo và chất đường, độ cồn của rượu bia, tình trạng thiếu dưỡng khí do vi mạch bị xơ vữa, cuộc sống tẩm stress 24/24 giờ… Oái oăm hơn nữa là tế bào với cấu trúc méo mó, với sai lệch trong di thể vẫn tiếp tục sinh sôi phát triển nhưng với thế hệ mới là những tế bào vừa vô tích sự vừa quái dị về cấu trúc mang tên tế bào ung thư, có biệt tài chỉ ăn chứ không làm. Đó cũng là lý do tại sao ung thư là bệnh đồng hành với người tăng mỡ máu.



Ăn uống vô độ, rượu bia ngày đêm là những nguyên nhân khiến chúng ta sớm xa lìa hồng trần. Ảnh: Internet

Pha loãng sao cho kịp thời



Không hẹn mà nhiều nền y học dân gian, Đông cũng như Tây, lại gặp nhau ở một điểm. Đó là thầy thuốc khuyên bệnh nhân và ngay cả người chưa bệnh nên giải độc định kỳ cho cơ thể để qua đó đánh thức sức đề kháng. Bằng chứng là không ít người thơ thới sau thời gian ngắn tránh xa rượu thịt, nhất là nạn nhân của các căn bệnh có liên quan đến biến dưỡng như bệnh gút, tiểu đường, thấp khớp, dị ứng… Lý do rất dễ hiểu. Cơ thể nào khỏe cho nổi nếu chứa đầy rác!

Một trong các dấu hiệu điển hình của tình trạng thừa phế phẩm chính là triệu chứng tăng mỡ máu. Nghiêm trọng hơn nữa nếu tăng các loại mỡ độc hại vì gây xơ vữa mạch máu như LDL, triglyceride. Minh thương xem vậy vẫn còn dễ tránh. Bệnh nhân tất nhiên phải được điều trị bằng thuốc đặc hiệu nếu phát hiện mỡ máu đã vượt quá xa định mức bình thường. Số bệnh nhân tăng mỡ máu vì có bệnh nghiêm trọng lại không đông bằng số đối tượng có lượng mỡ máu mới ngấp nghé ngưỡng bệnh lý. Không lẽ giết gà bằng dao mổ trâu cho dù phải chấp nhận trả giá bằng phản ứng phụ?

Mỡnàotreo trước miệng mèo?

Đáng nói hơn nữa là số trường hợp tuy chưa tăng mỡ máu đến độ nghiêm trọng nhưng lại là miếng mồi ngon của rối loạn biến dưỡng chất béo khi có dấu hiệu báo động như:

• Khó tập trung tư tưởng khi làm việc, lại thêm mau mệt khi phải động não.

• Đãng trí, nhất là mất khả năng làm toán.

• Mệt mỏi buổi sáng như người hết pin dù không thiếu ngủ.

• Đau đầu không có lý do mỗi tháng hơn 10 ngày.

• Buồn chán dù đang thành đạt.

• Dễ bị bội nhiễm dù không tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

• Mất ngủ dưới dạng đặt lưng là ngáy nhưng chỉ đến 1, 2 giờ sáng rồi thức trắng.

• Tăng cân dù không ăn béo.

Ai mau tốn tiền cho nhà đòn?!

Tình trạng vừa mô tả, theo thống kê năm 2016 của ngành bảo hiểm y tế ở CHLB Đức, dễ xảy ra ở đối tượng có:

• Chế độ dinh dưỡng quá đơn điệu và cường điệu với đạm động vật, đường cát, thực phẩm công nghệ, thức ăn nhanh.

• Bữa ăn thất thường, ăn quá nhanh, ăn mỗi lần quá no, ăn quá trễ về đêm.

• Thói quen lạm dụng chất kích thích như cà phê, rượu bia, thuốc lá.

• Công việc văn phòng khiến ít vận động hằng ngày.

• Số giờ ngủ không đủ và nhất là thiếu giấc ngủ trưa.

• Stress là bạn đồng hành thay vì niềm vui trong công việc.

Khó chính ở chỗ không chịu làm!

Vấn đề tóm lại chỉ là làm sao giải độc kịp thời trước khi giọt nước tràn ly. Khéo hơn nữa là làm sao cải thiện chức năng giải độc của lá gan mà không làm gan thêm kiệt sức vì hóa chất tổng hợp. Tưởng phức tạp nhưng đáp án hoàn toàn khả thi từ khi thầy thuốc hiểu về mặt mạnh hoạt chất sinh học trong cây thuốc. Với người không thể tránh tiệc tùng vì giao tế, với người phải ăn cho no để đủ sức kéo cày, áp dụng hoạt chất sinh học, nhất là loại không chỉ hạ mỡ xấu mà đồng thời tăng mỡ tốt, như HDL, chính là giải pháp an toàn để chủ động phòng bệnh.

Cơ thể tất nhiên khó tươi mát nếu ngập rác! Muốn hết rác chỉ có cách tiêu dùng sao cho ít rác và bỏ rác đúng chỗ quy định.