Bé 3 tuổi bị chấn thương sọ não ở trường mầm non

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin em bé ba tuổi bị chấn thương sọ não ở trường mầm non thuộc xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, Thái Bình.



Theo đó, trên Facebook chị Nguyễn Thị Hoài Thu, mẹ cháu Đào Ngọc Bảo (ba tuổi), kể: “Vào ngày 23-9, nhận được điện thoại của cô Dung thông báo là cháu nôn, mang cho cháu bộ quần áo để thay... Mình ra thì thấy con mình có một vết tím trên trán và cô kể chiều ngủ dậy cháu ngóng mẹ, đập đầu vào thành cửa sổ. Lúc đấy mình thấy con nôn mửa, mặt tái đi và nghĩ chắc tại con mệt nên đưa về nhà. Tuy nhiên, về nhà nửa đầu bên phải của con mình phập phồng như bong bóng, dấu hiệu nôn, tím tái mặt và có dấu hiệu hôn mê”.



Đến nay, gia đình cháu Đào Ngọc Bảo vẫn chưa biết vì sao cháu bị chấn thương sọ não. Ảnh: AH

Trao đổi với chúng tôi, chị Thu cho biết ngay sau khi con mình xuất hiện dấu hiệu lạ, chị liền đưa cháu tới BV Hưng Nhân (Thái Bình) để chụp CT cắt lớp. Tại đây bác sĩ chẩn đoán bé Bảo bị chấn thương sọ não, máu chảy trong não và yêu cầu gia đình chuyển gấp sang BV đa khoa tỉnh Hưng Yên để điều trị. “Tại đây bác sĩ nói cháu bị chấn thương sọ não và 1/4 não bộ của cháu tụ máu, đang có dấu hiệu hôn mê sâu và yêu cầu gia đình quyết định nhanh và ký giấy mổ để cứu tính mạng của cháu” - chị Thu kể.



Đến ngày 11-10, cháu Bảo được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, chị Thu cho biết tình trạng sức khỏe của cháu vẫn chưa ổn lắm. “Đến thời điểm hiện nay, gia đình vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác do đâu mà cháu Bảo bị như vậy. Trách nhiệm của nhà trường đến đâu cũng chưa rõ ràng, cô giáo lúc thì nói nguyên nhân thế này, lúc lại giải thích nguyên nhân thế khác” - chị Thu nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Đãng, Chủ tịch UBND xã Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình, cho biết thông tin vụ việc của cháu Bảo là hoàn toàn chính xác. Cụ thể, theo tường trình xã nhận được, trong giờ học buổi chiều 23-9, tại Trường Mầm non Thái Hưng, mẹ của cháu Bảo được cô giáo Trần Thị Dung nhắn mang quần áo thay cho con mình vì bé nôn ói do đập đầu vào cửa sổ. Sau đó bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. “Sự việc đang được CQĐT Công an huyện Hưng Hà và các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân” - ông Đãng cho hay.