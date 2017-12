Bỏ thẻ BHYT giấy, tiết kiệm hơn 4.800 tỉ đồng/năm

Thông tin được Cục cho biết tại chương trình tham vấn lấy ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất giải pháp cấp, quản lý, sử dụng thẻ BHYT điện tử và thanh toán khám chữa bệnh BHYT tại Hà Nội, do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 28-12.



Theo đó, với việc quy định người tham gia BHYT và các tổ chức tự kê khai, lập danh sách nhưng trên thực tế, đối với một số nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng, thông thường người thân của đối tượng tham gia BHYT đi khai giúp thông tin hoặc khi UBND cấp xã gửi danh sách thì không kiểm tra, đối chiếu lại thông tin.

Mặt khác, do danh sách nhiều, thời gian ngắn nên cơ quan bảo hiểm cũng không có thời gian kiểm tra, rà soát lại thông tin dẫn đến việc vẫn còn tình trạng in thẻ sai thông tin về đối tượng hoặc in trùng thẻ.

Ngoài ra, việc quy định thời hạn sử dụng thẻ BHYT khác nhau theo từng nhóm đối tượng dễ dẫn tới tình trạng hết thời hạn sử dụng, phải cấp lại thẻ BHYT.

Vấn đề nữa là chất liệu thẻ BHYT bằng giấy nên dễ bị rách, hỏng, mờ mực in, khó bảo quản, không đảm bảo được tính lâu dài. Mã vạch in trên giấy nên rất dễ bị trầy xước, nhòe, mờ, do đó đầu đọc mã vạch không đọc được, lại phải nhập thông tin bệnh nhân bằng cách viết tay hoặc đánh máy như trước đây… Vì vậy tỉ lệ thẻ cấp lại, cấp đổi hằng năm do rách, hỏng, thay đổi thông tin, hết hạn thẻ tương đối lớn, khoảng 60 triệu người tham gia trên toàn quốc nên mất nhiều thời gian và áp lực.

Trước những khó khăn đó, Văn phòng Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý ban hành quyết định về việc cấp, quản lý sử dụng thẻ BHYT điện tử và quản lý công tác khám chữa bệnh BHYT để tạo cơ sở pháp lý trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhanh chóng thực hiện các giải pháp của Văn phòng Chính phủ nhằm sớm cắt giảm được khoảng 60 triệu lượt hồ sơ làm thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT, tiết kiệm khoảng 4.854 tỉ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, việc cấp thẻ điện tử sẽ yêu cầu các thông tin định danh như ảnh, vân tay, mã vạch nên sẽ không còn các trường hợp bị lợi dụng, mượn thẻ BHYT, làm giả mạo để trục lợi Quỹ BHYT.