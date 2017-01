Ca tai biến sau tiêm chủng đầu tiên đã được bồi thường

Theo Nghị định 104, tất cả trường hợp xảy ra tai biến nặng (do Hội đồng chuyên môn tỉnh xác định) hoặc tử vong đều sẽ được Nhà nước bồi thường, kể cả nguyên nhân do sốc phản vệ hay bản thân trẻ có bệnh sẵn có... Nếu sau đó xác định nguyên nhân là do lỗi thực hành tiêm chủng hay chất lượng vaccine không đảm bảo thì cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm bồi hoàn lại tiền cho Nhà nước. Nghị định này cũng quy định các điều kiện để đảm bảo an toàn tiêm chủng, quy trình tiêm chủng… Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng, Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức điều tra và trong vòng 5 ngày phải họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân dẫn đến tai biến.