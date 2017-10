Chủ heo 'dính' thuốc an thần bị đình chỉ 3 tháng/người

Theo ông Dũng, ngoài bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng, mỗi thương lái có heo “dính” thuốc an thần còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh 3 tháng.

“Mức phạt trên căn cứ điểm c, khoản 12, điều 20 của Nghị định 90/2017 do Chính phủ ban hành. Mức phạt trên còn căn cứ vào thái độ hối lỗi, tự giác viết đơn tiêu hủy heo chứa thuốc an thần” – ông Dũng nói.

Heo "dính" thuốc an thần chuẩn bị mang tiêu hủy. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trao đổi thêm với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y (Sở NN&PTNT TP.HCM), cho biết mặc dù đình chỉ hoạt động ba tháng đối với mỗi thương lái nhưng không loại trừ khả năng 13 người này “thay tên đổi họ” rồi đưa heo vô những cơ sở khác giết mổ.

“Chúng tôi rà soát và không thấy tên của 13 thương lái nói trên đăng ký giết mổ heo tại các cơ sở ở những tỉnh lân cận nhưng lượng thịt heo vẫn vào TP.HCM khá nhiều. Điều này chứng tỏ 13 thương lái này đã để người trong gia đình đứng tên kinh doanh” – ông Phát nói.

Được biết, Sở NN&PTNT cũng đã công bố danh sách 13 thương lái có heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM).