Cứu sống ngoạn mục bé sơ sinh bị lồi ruột gan ra ngoài

Ngày 4-1, bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM cho biết nơi đây vừa tiếp nhận một bé sơ sinh chào đời trong tình trạng nguy kịch: Bị thoát vị rốn, ruột và gan lộ hết ra ngoài thành bụng.

Sau khi hội chẩn giữa bác sĩ khoa sơ sinh, khoa ngoại và khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, bé đã được mổ cấp cứu phục hồi thành bụng nhanh chóng. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức sơ sinh.



Giây phút chào đời của bé sơ sinh có dị tật bẩm sinh đặc biệt. Ảnh: BV

Trước đó, ngày 3-1, bé sơ sinh nói trên chào đời bằng phương pháp sinh mổ lúc 39 tuần tuổi tại BV Từ Dũ. Đây là trường hợp không quá bất ngờ bởi thai nhi đã được chẩn đoán trước sinh và theo dõi liên tục trong suốt thai kỳ của các bác sĩ BV Từ Dũ và BV Nhi đồng TP. Vì vậy, ngay sau khi sinh ra, bé đã được các bác sĩ BV Nhi đồng TP trực tiếp vào phòng sinh để hỗ trợ hồi sức, ổn định sau sinh và vận chuyển về BV để can thiệp kịp thời.



Bé sơ sinh được chuyển về BV Nhi đồng Thành phố để phẫu thuật ngay sau sinh. Ảnh: BV

TS. BS Hồ Tấn Thanh Bình, BV Nhi đồng TP, cho hay: “Đây là thành công của việc phối hợp sản nhi trong việc can thiệp những dị tật bẩm sinh cần được can thiệp sớm. Việc phối hợp vậy sẽ giúp cho việc can thiệp điều trị thuận lợi hơn và tránh mất những khoảng thời gian quý báu”. BS Bình cũng khuyến cáo, khi mang thai các bà mẹ nên thăm khám thường xuyên để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường của thai nhi.