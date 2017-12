Đà Nẵng chính thức có BQL An toàn thực phẩm

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết ban gồm ba phòng chuyên môn, nghiệp vụ, năm đội nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng BQL. Hai ông Nguyễn Minh Tiến (nguyên Chi cục trưởng VSATTP thuộc Sở Y tế) và ông Nguyễn Tứ (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NN-PTNT) được bổ nhiệm làm phó ban.



BQL an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ và nhân sự thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Đà Nẵng tại Chi cục VSATTP trực thuộc Sở Y tế, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản trực thuộc Sở NN-PTNT, bộ phận an toàn thực phẩm của Sở Công Thương để thực hiện nhiệm vụ.



Lãnh đạo Đà Nẵng chúc mừng BQL chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: TÂM AN



Việc tập trung đầu mối công tác quản lý ATVSTP về BQL giúp khắc phục những bất cập, tồn tại trong hoạt động phối hợp liên ngành. Đặc biệt, với việc được giao thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, BQL An toàn thực phẩm Đà Nẵng có đủ cơ sở pháp lý để tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATVSTP. Ngăn chặn tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu bức thiết của người dân TP trong việc sử dụng thực phẩm sạch, an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết vì đây là mô hình thí điểm, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm nên tổ chức, hoạt động của BQL sẽ còn nhiều khó khăn.

“Từ nay đến Tết nguyên đán chỉ còn gần hai tháng. Đề nghị BQL An toàn thực phẩm phối hợp các ngành khẩn trương lên kế hoạch để tập trung kiểm soát thực phẩm, quyết liệt ngăn chặn và xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, đảm bảo cho người dân đón xuân vui vẻ, phấn khởi và an toàn” – ông Minh nhấn mạnh.

BQL sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương từ ngày 1-1-2018, tại 51 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng.