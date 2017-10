'Đầu độc người khác không ân hận, xử phạt lại kêu ca'

Hiện Chi cục Thú y TP.HCM đang tiến hành khử khuẩn cơ sở giết mổ nói trên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM, cho biết có nguồn tin nói rằng hàm lượng thuốc an thần trong heo chưa vượt ngưỡng cho phép. Bên cạnh đó, quy định cho phép giết mổ sau khi heo thải hết tồn dư thuốc an thần. Thế sao Ban Quản lý ATTP TP.HCM lại kiến nghị tiêu hủy toàn bộ.

Heo chết chuẩn bị đưa lên xe mang tiêu hủy. Ảnh: TRẦN NGỌC



“Hiện chưa có công trình nghiên cứu chứng minh hàm lượng thuốc an thần trong heo ở ngưỡng nào thì an toàn. Do vậy, để người tiêu dùng được sử dụng thịt an toàn thì biện pháp tốt nhất là tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần. Hơn nữa, tiêu hủy heo chứa tồn dư thuốc an thần còn là biện pháp răn đe những người làm ăn gian dối” – bà Lan nhấn mạnh.

Theo bà Lan, thuốc an thần chỉ bán cho người chăn nuôi để điều trị heo, bò… Thế nhưng thương lái lại mua thuốc này tiêm vào heo trước khi giết mổ để thu lợi cá nhân. “Tiêm thuốc an thần cho heo nhằm đầu độc người tiêu dùng thì không ân hận. Thế nhưng khi bị xử phạt lại kêu ca. Tình trạng này không thể chấp nhận” – bà Lan nêu quan điểm.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, trước đó cơ quan chức năng bắt quả tang hai đối tượng đang tiêm thuốc an thần cho heo ngay tại cơ sở giết mổ Xuyên Á.

Trong thời gian tạm giữ 3.750 con heo “dính” thuốc an thần để xử lý, dịch lở mồm long móng bùng phát trong số heo nói trên. Từ đề xuất của Ban Quản lý ATTP, lãnh đạo UBND TP.HCM ký quyết định tiêu hủy toàn bộ 3.750 con heo. Đồng thời tạm đình chỉ hoạt động cơ sở giết mổ Xuyên Á.