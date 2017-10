Đốt đèn dầu bắt muỗi trong màn, 2 mẹ con bỏng nặng

Chiều 4-10, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết BV đang điều trị tích cực cho mẹ con chị Trần Thị C. (sinh năm 1995, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long, Đắk Nông) và cháu Kim H. (sinh năm 2015, con chị C.) do bị bỏng toàn thân.

BS Bùi Chí Trung, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết chị C. nhập viện trong tình trạng bỏng 60% diện tích cơ thể (hiện chị đang mang thai tháng thứ ba), còn cháu H. bị bỏng 70%. Sau khi được BV xử lý vết bỏng, mẹ con chị C. đã qua cơn nguy kịch.



Chị C. và con trai đã qua cơn nguy kịch, hiện được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Trước đó, tối 3-10, trong lúc chị C. dùng đèn dầu để bắt muỗi trong màn trước khi đi ngủ thì cháu H. quơ tay làm đổ đèn khiến lửa cháy lan ra chăn, mền. Chị C. bế con bỏ chạy nhưng do vướng phải màn đang cháy nên hai mẹ con không thoát ra được, dẫn tới bị bỏng. May mắn chồng chị C. đã kịp thời có mặt giải cứu và đưa vợ con tới BV cấp cứu.