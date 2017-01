Hơn 4.000 người bị ngộ độc thực phẩm

Bộ Y tế nhận định tuy số người mắc và tử vong do NĐTP giảm so với năm 2015 nhưng tình hình NĐTP vẫn còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Các vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến do công tác quản lý còn yếu kém; ý thức tuân thủ pháp luật còn hạn chế, cả phía người dân cũng như doanh nghiệp vì lợi nhuận trong khi mức chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng thanh tra của 63 tỉnh, TP chỉ mới xử phạt gần 9.000 cơ sở với số tiền 26,3 tỉ đồng trong khi số cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm được phát hiện là gần 57.000. Năm 2017, Bộ Y tế sẽ tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở để xảy ra NĐTP, các bệnh truyền qua thực phẩm hoặc nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế sẽ nâng cao năng lực của thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, hậu kiểm đột xuất, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về an toàn thực phẩm.