'Không biết bà Lan là ai, nhưng chúng tôi rất ủng hộ'

Sáng 10-10, tại buổi tiếp xúc với tổ đại biểu Quốc hội khóa 14 (đơn vị 6), ông Nguyễn Quốc Cường (cử tri phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM), phát biểu như trên.



Theo ông Cường, những người cố tình tiêm thuốc an thần cho heo phải xử lý hình sự mới đủ sức răn đe. Không thể tuyên truyền, giáo dục mãi bởi họ thừa biết hành vi trên hết sức nguy hại cho người sử dụng.

Bà Phạm Khánh Phong Lan tìm nguồn rau sạch ở tỉnh Lâm Đồng để cung cấp cho TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC



Đồng quan điểm trên, bà Trần Thị Phúc (cử tri phường 4, quận Phú Nhuận) cho biết thêm là người nội trợ nên bà rất lo lắng, bất an thực mất an toàn tại TP.HCM. “Nhiều người chết vì ung thư do thực phẩm bẩn gây ra. Tôi mong Ban Quản lý ATTP TP.HCM mạnh tay đối với những người sản xuất, kinh doanh thực phẩm gian dối” – ba Phúc bày tỏ.

Luật sư (LS) Trương Trọng Nghĩa (đại biểu Quốc hội kiêm ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM), ghi nhận sự ủng hộ của cử tri đối với đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan.

“Tất cả cử tri quận Phú Nhuận và cá nhân tôi cùng chia sẻ một điều là đại biểu Phạm Khánh Phong Lan rất dũng cảm và quyết tâm khi về phụ trách cơ quan bảo vệ ATTP cho TP.HCM với hơn 10 triệu dân. Đây là một trọng trách nặng nề và công việc không hề đơn giản” – LS Nghĩa nói.

“Để đại biểu Phạm Khánh Phong Lan làm công việc tốt hơn nữa, chúng ta cùng nhau góp sức lên tiếng chống lại tình trạng vì lợi nhuận, vì tiền mà bất chấp sức khỏe cộng đồng” – LS Nghĩa nói thêm.