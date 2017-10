Không thể ‘soi’ thuốc an thần trong thịt heo

Đừng quá lo lắng khi ăn thịt heo Sau khi xác định 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, Ban Quản lý ATTP TP.HCM đề xuất tiêu hủy toàn bộ. Việc tiêu hủy nhằm răn đe hành vi tiêm thuốc an thần cho heo chứ không liên quan đến tác hại do thuốc an thần gây ra. Bởi lẽ sức khỏe chỉ bị ảnh hưởng khi thường xuyên ăn thịt heo có chứa thuốc an thần. Do vậy, hiện tại người tiêu dùng đừng quá lo lắng và an tâm sử dụng thịt heo. Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN Liên quan đến 70 con heo có nguồn gốc từ Bà Rịa-Vũng Tàu bị tiêm thuốc an thần trước khi đưa vào một cơ sở ở TP.HCM để giết mổ vào ngày 10-10 vừa qua, Chi cục Thú y TP.HCM đã có văn bản đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra, xác minh vụ việc.

Ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Thú y TP.HCM