Người có bệnh tim nên cẩn thận với Giáng sinh

(PL)- Một nghiên cứu của các chuyên gia tại ĐH Auckland (New Zealand) công bố trên tạp chí Journal of the American Heart Association cho thấy số bệnh nhân tim tử vong gia tăng vào mỗi dịp Giáng sinh và năm mới.

Các chuyên gia đã khảo sát tất cả trường hợp tử vong vì bệnh tim ở New Zealand trong thời gian 1988-2013. Theo nghiên cứu, các nguyên nhân gây gánh nặng lên trái tim bệnh nhân là căng thẳng cảm xúc trong kỳ nghỉ, thay đổi thực đơn ăn, uống rượu bia, thay đổi môi trường sinh hoạt, không được chăm sóc y tế kỹ lưỡng và khi phát bệnh không được cấp cứu kịp thời như ngày thường.

Trong nhiều năm các bác sĩ đã ghi nhận hiện tượng tử vong gia tăng ở Mỹ vào mỗi dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Ở Mỹ thì có thể bị lẫn lộn với nguyên nhân thời tiết, vì thời điểm Giáng sinh và năm mới ở Mỹ là mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, ở New Zealand thì trùng với thời điểm bắt đầu mùa hè ấm áp nên yếu tố thời tiết không hẳn là lý do. ĐĂNG KHOA