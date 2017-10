Suýt mất mạng vì coi thường viêm túi thừa đại tràng

Trước đó, BV Hoàn Mỹ Sài Gòn tiếp nhận ông C trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao và đau chân phải khi đi lại. Kết qủa chẩn đoán ghi nhận ông C bị nhiễm trùng nặng trong ổ bụng, ổ bụng có nhiều áp xe và cơ thắt lưng chậu phải do biến chứng từ viêm túi thừa đại tràng vỡ.

Các bác sĩ (BS) đã nhanh chóng cắt bỏ đoạn đại tràng chứa túi thừa viêm, vỡ. Đồng thời loại bỏ các ổ áp xe và nối ruột lại với nhau. Sau phẫu thuật, sức khỏe ông C dần ổn định.



Ông C đang được bác sĩ chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: PHƯƠNG TRÀ



Ông C cho biết vài tuần trước đi khám ở một số BV và đã phát hiện bị viêm túi thừa. Do được tư vấn điều trị bằng cách uống thuốc nên khi đau bụng dữ dội, đi lại không được do đau chân, ông C vẫn tự mua thuốc uống và tiêm thêm thuốc chống viêm, giảm đau. Tuy nhiên kết quả không cải thiện.

ThS-BS Nguyễn Ngọc Thao, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa- BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết việc tự điều trị bệnh vô cùng nguy hiểm. Điều này dễ dẫn đến biến chứng viêm túi thừa vỡ, tạo áp xe ổ bụng, nhiễm trùng nặng. Cấp cứu không kịp thời sẽ dẫn tới nguy hiểm tính mạng.

Theo ThS-BS Thao, viêm túi thừa đại tràng là tình trạng ruột có những chỗ phình ra như cái túi gây viêm. Căn bệnh này thường gặp ở những người ít ăn rau, ít chất xơ, táo bón, hay hút thuốc lá, mập phì, ít vận động.

“Khi bị đau bụng, chướng bụng, tiêu chảy, bón, sốt, đi cầu ra máu…, nên nghĩ đến viêm túi thừa đại tràng và đến BS càng nhanh càng tốt. Để lâu dễ có nguy cơ gây biến chứng viêm túi thừa đại tràng như chảy máu túi thừa, áp xe túi thừa, viêm phúc mạc do viêm túi thừa vỡ… nguy hểm đến tính mạng” – ThS-BS Thao lưu ý.