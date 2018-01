Tết nhất nhậu nhẹt quên cả vợ

Công tác ở khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 đã lâu, tôi chứng kiến nhiều hình ảnh vợ khóc vì chồng. Có nhiều nguyên nhân khiến chồng phải vào cấp cứu: tai nạn giao thông do say rượu, tai nạn sinh hoạt… Dù bất cứ lý do gì thì người vợ vẫn luôn bên chồng để chăm sóc. Không ít người vợ khóc sưng cả mắt vì thương chồng cho dù trước đó bị chồng rầy rà, dùng vũ lực hoặc đang nhậu với bạn quên cả vợ con. BS TRẦN HÙNG TẤN, Trưởng ca trực cấp cứu

BV Nhân dân 115, TP.HCM