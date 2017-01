Thêm 200 con heo bị tiêm thuốc an thần

Sáng 17-1, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết thông tin trên.

“Hiện 200 con heo nói trên đang bị tạm giữ trong vòng 5-7 ngày. Chi cục Thú y TP.HCM tiếp tục lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm. Nếu không phát hiện thuốc an thần thì cho phép giết mổ, đồng thời phạt ông Nhân sáu triệu đồng” – ông Nguyên nói.

Heo bị tiêm thuốc an thần và bơm nước nằm mê man. Ảnh: TRẦN NGỌC



Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 13-1, Chi cục Thú y TP.HCM kiểm tra tại cơ sở giết mổ nói trên và phát hiện 200 con heo của ông Nhân đã bị bơm nước. Sau đó, Chi cục Thú y TP.HCM tiếp tục lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm thuốc an thần.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM trước đây, ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết thịt của heo bơm nước thường bị nhạt màu. Do vậy sau khi bị bơm nước, heo thường được tiêm thuốc an thần để các mạch máu co lại giúp thịt có màu đỏ…

“Thuốc an thần tồn lưu lâu trong thịt heo. Sử dụng thịt heo có chứa loại thuốc nói trên dễ bị tác động lên tế bào thần kinh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bằng mắt thường khó xác định heo bị tiêm thuốc an thần” – ông Phát nói.