Tiêu hủy tất cả heo ‘dính’ thuốc an thần

Tạm ngưng hoạt động giết mổ cơ sở Xuyên Á Trong ngày 2-10, bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm kiêm Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, ký công văn đề nghị UBND TP.HCM yêu cầu Sở NN&PTNT TP tiêu hủy toàn bộ heo xác định bị tiêm thuốc an thần. Công văn cũng yêu cầu Sở NN&PTNT TP.HCM tham mưu tạm dừng hoạt động cơ sở giết mổ Xuyên Á để chấn chỉnh lại theo định hướng cơ sở giết mổ tập trung hiện đại. Ngay trong ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Trần Vĩnh Tuyến, có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT TP.HCM khẩn trương tiêu hủy toàn bộ số heo xác định tiêm thuốc an thần. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Trạm Thú y huyện Củ Chi làm việc với tám chủ heo có heo bị “dính” thuốc an thần. Cuối cùng, sáu chủ heo đồng ý làm đơn tiêu hủy. Hai chủ heo còn lại không đồng thuận tiêu hủy. Đối với cơ sở giết mổ Xuyên Á, cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động từ ngày 1-10.