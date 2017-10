Tưởng đau bụng thường, hóa ra đau bụng đẻ

Ngày 21-10, thông tin từ Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết vào sáng 20-10, khoa Sản bệnh viện tiếp nhận chị ĐTH (sinh năm 1995), trú tại phường Bình chiểu, quận Thủ Đức trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Mới đến cửa phòng sinh, em bé đã lọt ra gần hết người. Các bác sĩ đã kịp thời đỡ sanh cho mẹ và bé. Gia đình cho biết sản phụ mới mang thai đến tuần thứ 31 nhưng em bé cân nặng 2,2 kg, khóc to, da hồng hào, nhìn thoáng qua có thể nhầm lẫn với những em bé đủ tháng.



Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe bé trong lồng ấp

Ngay lập tức, bé được chuyển qua Đơn vị Hồi sức Nhi để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nhận định đây là trường hợp sinh non, bé bị suy hô hấp nặng, nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Các bác sĩ đã tiến hành cho bé thở áp lực dương qua mũi với thông số cao, đồng thời đặt nội khí quản và bơm ba lọ thuốc trưởng thành phổi curosurf, đặt nằm lồng ấp để duy trì ổn định thân nhiệt...Sau hơn một giờ nỗ lực xử trí, tình trạng nguy hiểm của bé đã qua đi và dần ổn định, dự kiến sẽ cai máy thở trong vòng 24 giờ.



Sản phụ cho biết vào sáng 20-10 đến trạm y tế phường Bình Chiểu khám do thấy đau bụng. Chị H. không mảy may là mình sắp sinh do ngày dự sinh là 22-12 và cũng không đi khám thai định kỳ nên khi thấy đau bụng chỉ nghĩ là đau bụng thường, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Nhận thấy sản phụ có dấu hiệu sinh, các bác sĩ liền gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện Thủ Đức.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyên chị em cần quan tâm chăm sóc sức khỏe khi mang thai, khám thai định kỳ để phát hiện những bất thường nếu có ở thai nhi, chuẩn bị tốt cho cuộc sinh nở.